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Doğum sonrası vücut hızla nasıl toparlanır?

Deformasyonların estetik görüntüyü bozması dışında, genel kilo alımının aşırı yağlanmaya bağlı olarak sağlığa zararlı etkisi olabileceği akılda tutulmalıdır. Vücuttaki yağlar enerji depolaması açısından oldukça önemlidir.

16 Ocak 2020 Perşembe 22:02
Doğum sonrası vücut hızla nasıl toparlanır?

Doğum sonrası vücut hızla nasıl toparlanır?
 

Kadın yaşamındaki en mucizevi yolculuk olan gebelik sürecinde anne vücudunda birçok fizyolojik ve biyokimyasal değişiklik meydana geliyor. Özellikle östrojen ve progesteron hormonlarının etkileri ile dokularda gevşeme ve kilo almaya yönelik değişimler gerçekleşiyor. Tüm bu değişimler yeni anneleri en hassas oldukları dönemde depresyona bile sürükleyebiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu, doğum sonrası oluşan deformasyonlar ile korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
 

Doğum sonrası deformasyonlar kişiden kişiye farklılık gösteriyor

Deformasyonların estetik görüntüyü bozması dışında, genel kilo alımının aşırı yağlanmaya bağlı olarak sağlığa zararlı etkisi olabileceği akılda tutulmalıdır. Vücuttaki yağlar enerji depolaması açısından oldukça önemlidir.

Doğum sonrası anne vücudunda oluşabilen deformasyonlar şöyle sıralanmaktadır:

  • Vücutta genel bir yağlanma artışına ek olarak karın bölgesindeki derinin genişlemesi karın bölgesinde sarkıklığa neden olabilmektedir.
  • Annelerin bebeklerinin ihtiyacı olacağını düşünerek gereğinden fazla beslenmesi obezite ile sonuçlanabilmektedir.
  • Tüm vücutta deri bollaşması ve sarkıklıklar meydana gelebilmektedir.
  • Meme dokusunda büyüme ve sarkmalar oluşabilmektedir.
  • Hormonal ya da doğum operasyonu esnasındaki fiziksel travmaya bağlı gelişen, vajen ve vulva deformasyonlarının yanı sıra doğum sonrası vajinal gevşeme ve genişleme olabilmektedir.
  • Gerilmeye bağlı olarak cilt altı dokulardaki yırtıklar sonucu deride çatlaklar oluşabilmektedir.
  • Gebelik sürecinde varisler ortaya çıkabilmektedir.
  • Ciltte, özellikle yüz bölgesinde lekelenmeler meydana gelebilmektedir.

Normal doğumda vücut eski haline daha hızlı geliyor

Çoğul gebeliklerde taşınılan bebek sayısı ile doğru orantılı olarak daha fazla beslenme ihtiyacı sonunda daha büyük bir karın ortaya çıkabilmekte ve sarkıklık daha da artabilmektedir. Doğum türünün doğal ya da sezaryen ile yapılıyor olması nihai kiloyu etkilemese de normal doğumda annenin eski hormon seviyelerine geri dönmesi daha hızlı olmaktadır. Sezaryende vücut bir anda beklenmedik şekilde kilo kaybettiği için hormonal parametrelerin geri dönüşü nispeten daha uzun sürmektedir.
 

Çeşitli tedavi yöntemleriyle deformasyonlardan kurtulmak mümkün oluyor
 

Deformasyonun türüne göre yapılacak işlemler değişmektedir.

  • Aşırı yağlanma durumunda liposuction adı verilen işlem ile ince kanüller kullanılarak yağlardan kurtulmak mümkündür. Liposuction işlemi lazer ya da vaser gibi enerji bazlı sistemlerden faydalanılarak daha kesin ve kalıcı şekilde yapılabilmektedir.
  • Aşırı deri sarkmaları durumunda vücut germe ile ilgili ameliyatlar planlanabilir.
  • Meme dokusundaki büyüme ve sarkmalar cerrahi olarak düzeltilebilir. Meme dikleştirme ve meme küçültme işlemi kombine olarak uygulanabilmektedir.
  • Memelerdeki asimetriler aynı seansta düzeltilebilir.
  • Gebelik sırasında varis oluşması durumunda damar küçültülmesi veya yağ dokusu ile kamuflaj uygulanabilmektedir.
  • Normal doğumda kadın genital dokularındaki genişleme ve deformasyonlara cerrahi veya cerrahi dışı müdahale edilebilmektedir.
  • Kilo alıp vermeye bağlı oluşabilecek çatlaklara yönelik lazer tedavileri uygulanabilir.
  • Lekelenmelere yönelik olarak ise mezoterapi veya PRP tedavileri alternatif yöntemler olarak kullanılabilmektedir.
  • Gebelik süreci mümkünse bir yaşam koçu veya gebelik danışmanı ile geçirilmelidir.
  • Kadın doğum doktorunun kontrolünde takipleri aksatmamak önemlidir.
  • Gebelik sürecinde iyi bir diyetisyen ve antrenmanlara yönelik spor hocasından destek alınabilir.
  • Pilates ve yoga gibi denge sağlayan aktiviteler gebelik sürecinde hem bebeğin sağlıklı büyümesi hem de doğum sırasında kasların kuvvetlenmesi için iyi olacaktır.
  • Bu önerileri uygulama fırsatınız yok ise düzenli bir beslenme programı ve basit spor aktiviteleri faydalı olacaktır. Gebelik sonrası spor ve düzenli diyet uygulamaları ile eski formunuza dönebilmek çoğu zaman mümkündür.
  • Doğum sonrası en az 6 ay süre cerrahi işlemler için beklenmesi gerekir. Özellikle ilk 1 ayda hormon dengesi neredeyse tamamen eski düzeyine inecektir ancak emzirme durumunda anestezinin çocuğa geçebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Cerrahi müdahale için ideal süre laktasyon döneminin tamamlanmasıyla birlikte sabit kiloda 6 ay kalındıktan sonradır. Gebelik süreci nasıl hassas ve dikkatli geçiriliyor ise doğum sonrası dönemde de eski formunuza dönerken acele etmeyin.

Doğum sonrası deformasyonlarından korunmak için annelere 6 öneri

  • Gebelik süreci mümkünse bir yaşam koçu veya gebelik danışmanı ile geçirilmelidir.
  • Kadın doğum doktorunun kontrolünde takipleri aksatmamak önemlidir.
  • Gebelik sürecinde iyi bir diyetisyen ve antrenmanlara yönelik spor hocasından destek alınabilir.
  • Pilates ve yoga gibi denge sağlayan aktiviteler gebelik sürecinde hem bebeğin sağlıklı büyümesi hem de doğum sırasında kasların kuvvetlenmesi için iyi olacaktır.
  • Bu önerileri uygulama fırsatınız yok ise düzenli bir beslenme programı ve basit spor aktiviteleri faydalı olacaktır. Gebelik sonrası spor ve düzenli diyet uygulamaları ile eski formunuza dönebilmek çoğu zaman mümkündür.
  • Doğum sonrası en az 6 ay süre cerrahi işlemler için beklenmesi gerekir. Özellikle ilk 1 ayda hormon dengesi neredeyse tamamen eski düzeyine inecektir ancak emzirme durumunda anestezinin çocuğa geçebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Cerrahi müdahale için ideal süre laktasyon döneminin tamamlanmasıyla birlikte sabit kiloda 6 ay kalındıktan sonradır. Gebelik süreci nasıl hassas ve dikkatli geçiriliyor ise doğum sonrası dönemde de eski formunuza dönerken acele etmeyin.
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Anahtar Kelimeler:
Doğum SonrasıMemorial Bahçelievler HastanesiMemorial
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