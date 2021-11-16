DoktorTakvimi Harika İşyerleri arasında





Sağlık konusunda son yıllarda çok sayıda önemli bilgiyi haber haline getirerek kamuoyu ile paylaşan, sağlık okur yazarlılığının gelişmesine öncülük eden doktortakvimi.com 60'tan fazla ülkede 'Harika işyerleri' arasına girmeyi başardı. Doktortakvimi.com tarafından üretilen çok sayıda içeriği iyigunler.net güvenle okurlarıyla paylaştı.

Türkiye’nin en büyük online sağlık platformu DoktorTakvimi.com, çalışanlarının oylarıyla insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen “Great Place To Work” sertifikası almaya hak kazandı.

Dünya çapında 30 farklı ülkede sağlık sektöründe doktor ve hastalara hizmet veren dijital asistanlık platformu Docplanner’ın Türkiye iştiraki olan DoktorTakvimi, yapılan işte hızlı, ekip çalışmasını en önde tutan, sade, esnek, özgürlükçü gelişim odaklı yaklaşımı gibi pek çok değerinin çalışanları tarafından oylandığı anketler sonucunda “Great Place To Work” sertifikası almaya hak kazandı. 60’tan fazla ülkede iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda hizmet veren’nün yürüttüğü program kapsamında sertifika almaya hak kazanan DoktorTakvimi.com, aldığı yüksek puanlarla çalışan mutluluğuna verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Artık çalışanları tarafından “harika işyeri” olarak tanımlanan şirketler arasında yer alan DoktorTakvimi.com’un en önem verdiği konuların başında çalışan mutluluğu geliyor. Çalışanlarına doğum günü izni, esnek çalışma saatleri ile evden çalışma gibi yan haklar sağlayan; kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerle çalışanlarının yeteneklerini destekleyen DoktorTakvimi.com, çalışan deneyimini her şeyin önünde tutuyor. Çalışanlarının, fikirlerini özgürce ifade ettikleri, karar verici rol oynadıkları ve çalışırken güven duydukları ve motive oldukları bir ortam oluşturmak adına kendini sürekli geliştiren DoktorTakvimi.com, çalışanlarına mutlu bir çalışma ortamınının sürdürülebilir olması garantisini veriyor.