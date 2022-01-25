Dr. Bilge Ateş'ten ilerleyen yaşlarda cilt sorunu olanlara tavsiyeler





Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş konu hakkında bilgiler verdi.

Yapılan hatalardan bir diğeri ise cilt bakımını sadece yüz ile sınırlandırmaktır. Cilt bakımı yaparken sadece yüzünüze değil boynunuza da bakım uygulamalısınız. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise yüze uygulanan kremlerin yukarı doğru, boyuna uygulanan kremlerin ise aşağı doğru hareketlerle sürülmesidir.

Nasıl ki evimiz, arabamız, eşyalarımız zamana karşı direnemiyor, yıpranıyor ve onarım istiyorsa, cildimiz de zaman zaman gerekli düzeltmelere ihtiyaç duyuyor. Bize ait olan herşey gibi, cildimiz de özen, bakım ve küçük dokunuşları hakediyor. Şimdi de ileri yaşlarda cildimizde bilimsel açıdan ne gibi değişiklikler oluyor, bunlara bakalım:

Zaman geçtikçe ciltte nem oranı azalır; kollajen lifler kalınlaşıp, kırılganlaşır, sayıca azalır; elastin lifler yapısal olarak değişir ve bozulur; bu lifleri üreten fibroblastların sayısı azalır; ara madde üretimi ve destek dokusu bozulur; damar duvarı zayıflar ve dışarıdan görünür hale gelir; epidermis kalınlaşır.

Çiller, siyah noktalar, kırmızı benler ortaya çıkar; yaşlılık lekeleri belirir; mimik çizgileri belirir; ince çizgiler ve kırışıklıklar meydana çıkar; derin çukurlar ve sarkmalar meydana gelir.

Benler veya kötü huylu oluşumlar ortaya çıkabilir. Bunların çözümü için ise kesinlikle uzmanlardan destek almanız gerekir.