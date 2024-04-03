Duygusal Boşluğu Doldurmak | Kleptomani

Klinik Psikolog Selin Erekli konu hakkında bilgiler verdi.

Kleptomani, kişinin içinde bulunduğu duygusal boşluğu doldurmak veya duygusal rahatlama sağlamak amacıyla istemsiz bir şekilde çalma eylemini gerçekleştirmesidir. Bazı zamanlarda içinizde derin bir boşluk hissedersiniz. Bu boşluk bazen ebevenylerimizin, bazen travmalarımızın bazen de hayat koşullarımızın yarattığı bir boşluktur. Hayatımızın önemli bir kısmında bu boşluğu kapatmak için uğraşırız. Bazılarımız bunu yeni deneyimlerle, sağlıklı ilişkilerle doldururken bazılarımız ise kendisine ve çevresine zarar verecek şekilde bunu doldurmaya çalışır.

Kleptomani, bir tür dürtü kontrol bozukluğu olarak kabul edilir ve kişi bu davranışı gerçekleştirdikten sonra genellikle suçluluk, utanç veya pişmanlık duyar. Ancak, duygusal boşluğu doldurmak için kısa süreli bir rahatlama sağlar. Ancak, uzun vadede bu davranış, kişinin yaşamında sorunlara ve olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.

Duygusal boşluğu doldurmak için daha sağlıklı ve yapıcı yollar bulmak önemlidir.

Kleptomaninin sebepleri üzerinde kesin bir açıklama söz konusu değildir. Serotonin, dopamin ve opioid sistemi (Dürtü kontrolü sağlayan bölge) ile ilgili problemlerin bu rahatsızlığı ortaya çıkardığı ifade edilmektedir. Aile geçmişinde obsesif kompulsif bozukluk ve kleptomani öyküsü olması, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, kişinin kaygı bozukluğu gibi başka rahatsızlıklarının olması risk faktörü olarak görülmektedir.

Duygusal zekayı artırmak ve duygusal becerileri geliştirmek, duygusal boşluğu doldurmanın etkili bir yoludur. Öz-farkındalık, duyguları yönetme ve ilişki becerileri gibi alanlarda çalışmak, duygusal refahı yükseltir. Sağlıklı ilişkiler kurmak ve destekleyici bir sosyal çevre oluşturmak, duygusal boşluğu doldurmanın önemli bir yolu olur. Aile, arkadaşlar ve topluluk ile bağlantı kurmak, duygusal ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olur. Hobiler ve aktiviteler, duygusal boşluğu doldurmak için sağlıklı bir çıkış yolu görülür. Kendinizi geliştiren ve keyif aldığınız aktivitelere zaman ayırmak, duygusal refahı arttırır ve duygusal boşluğu doldurur.