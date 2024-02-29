Duygusal ihmal: Benimle hiç ilgilenmedin BABA!

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemil Çelik konu hakkında bilgiler verdi.

Çocukların yaşadıkları olaylar karşısında ihtiyaç duydukları geri bildirimlerin ebeveyn tarafından verilmiyor olması çocukların duygusal açıdan ihmal edilmesi anlamına gelir.

Duygusal İhmal Geri Dönüş Almamak ile Yakından İlgili

Ebeveynler tarafından çocukların yaşadıkları ya da anlattıkları olaylar karşısında vermeleri gereken geri bildirimler bulunur. Onaylama, şefkat gösterme ya da yalnızca gülümseme bile ebeveyn tarafından verilmesi gereken geri bildirimler arasında yer alır. Ancak bazı durumda ebeveynler çocuklarına yeterince geri bildirimde bulunmaz. Bu durum çocuğun duygusal açıdan ikmal edilmesi anlamına gelir ve duygusal ihmal nedir sorusuna yanıt olarak verilebilir.

Duygusal İhmal Belirtileri ile Yüzleşmek

Çocukluk yıllarında yeterince geri bildirim alamayan çocuklarda yetişkinlik döneminde buna bağlı olarak farklı psikolojik rahatsızlıklar meydana gelebilir. Bu rahatsızlıklar duygusal ihmal belirtileri olarak da ele alınır. Belirtiler arasında;

*Özgüven düşüklüğü,

*Meydana gelen problemler için yalnızca kendini suçlama,

*Aldırmazlık ya da mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahip olma,

*İnsanlara güvenmekte ve bağlanmakta zorlanma,

*Duygu davranışlarına düzenlerken ya da öz disiplin sahibi olmaya çalışırken zorlanma,

*Karar vermekte güçlük yaşamı,

*Sıkılgan ve boşlukta hissetme,

*Kendine dair değer ve anlam bulmakta zorlanma,

*Dikkat problemleriyle karşılaşma,

*Anormal olduğu hissine kapılma,

*Başkalarının onayına sıklıkla ihtiyaç duyma ve reddedilmeye karşı aşırı tepki gösterme,

*Depresyon, kaygı bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar,

*İntihara yatkınlık.

İnsan psikolojisi tamamen bireyseldir. Dolayısıyla çocukluk yıllarında duygusal ihmal yaşayan yetişkinlerin yaşayacağı belirtilen birbirinden tamamen farklı olabilir. Ancak duygusal ihmal bağlamında meydana gelen psikolojik rahatsızlıkların mutlaka uzman bir psikolog ya da psikiyatr yardımı ile irdelenmesi gerekir.

Çocuklara Duygusal Açıdan İhmal Edilmiş Hissettiren Davranışlar Nelerdir?

Ebeveynlerin pek çoğu çocuğunun duygusal açıdan yeterince beslenmesi ve sağlıklı bir yetişkin haline gelmesi için davranışları ile onları desteklemeye çalışır. Ancak bazı durumlarda ebeveynler tarafından yapılan geri bildirimler çocuk için yeterli olmaz. Çocuklar sevgi ve saygı görmek ister. Duygularının anlaşılmaması, sosyalleşmelerine izin verilmemesi ya da önemsemediklerini düşüncesi çocukların duygusal açıdan ihmal edildiğini hissetmesine neden olur.

Ebeveynler çocukların daha düzenli bir hayata sahip olmaları için kuralları öğretmeye çalışır. Uyum becerileri edinmek her çocuğun hayatını geliştiren ve değiştiren etkenler arasında yer alır. Ancak ebeveynlerin yeni bir öğrete esnasında çocuğa çok sıkı davranması ve geri dönüş vermemesi çocuğun duygusal açıdan ihmal edilmiş hissetmesine neden olabilir.

Çocuklardan Duygusal Açıdan İhmal Yaşanmaması Adına Ne Yapmak Gerekir?

Sanılanın aksine duygusal ihmal kolaylıkla ortadan giderilebilecek bir problem olabilir. Fakat bunun için duygusal ihmalin bir travma haline gelmiş olmaması gerekir. Aksi takdirde geri dönülmesi zor bir sorun olarak ele alınmalıdır. Ebeveynler uzun yıllar boyunca çocuklarına yetişkin olarak davranmaz. Yetişkin olarak görmedikleri için anlattıklarını dinlemez ya da ilgilerini çekmez. Bu durum bir çocuğun duygusal ihmal hissetmesine neden olacak en temel etkenlerin başında gelir. Çocuklarım ilerleyen zamanlarda duygusal ihmal sebebiyle problem yaşamamaları adına ebeveynleriyle başarılı iletişimler kurmaları gerekir.