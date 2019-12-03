Düzenli tüketilen kahve, kanseri önlüyor!

Kahve, birçok insanın vazgeçilmez içeceklerinden biri. Arkadaş sohbetlerinin vazgeçilmezi kahvenin insan vücuduna büyük etkileri var. Diyetisyen Melda Demiröz, düzenli kahve tüketiminin kanser gibi hastalıklara karşı vücut direncini artırdığını söyledi.

Sosyal hayatın vazgeçilmez lezzeti kahvenin insan vücuduna sayısız faydası bulunuyor. Diyetisyen Melda Demiröz, kahve ile ilgili çok az bilinen faydaları anlattı. Kahvenin, prostat kanseri, deri kanseri ve beyin tümörleri gibi çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olduğunu söyleyen Demiröz, "Kahvedeki antioksidan bileşenler vücudumuzda hücre hasarlarına neden olarak, kanser gelişimine sebep olabilen serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor." dedi.

Demiröz, kolestrol sorunu yaşayan kişilerin de kahve tüketebileceğini söylüyor ve ekliyor:

Kan kolesterolü olanlar dikkat!

Düzenli kahve tüketiminin diyabet riskini ve insülin direncini düşürdüğüne dair de çeşitli çalışmalar var. Araştırmalara göre günde 3-5 fincan kahve içen yetişkinlerde diyabet riskinin %29, günde 5 fincandan fazla içenlerde ise %59 oranında azaldığı ortaya çıkıyor. Çalışmalar, genel olarak kahvenin kolesterolü yükselttiğini ortaya koysa da, filtre kahvenin kan kolesterolü üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını gösteriyor. Çünkü kahvenin içeriğindeki yağ, filtrelendiğinde filtre kağıdı tarafından emilir. Böylece kandaki kolesterol ve yağ oranları olumsuz şekilde etkilenmez.

Kahvenin de fazlası zarar



Kahve içindeki kafein maddesi güçlü bir merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır. Bu yüzden ortalama düzeyde kafein tüketimi; uyanıklığı, konsantrasyonu ve enerjiyi artırıyor. Yüksek dozlarda tüketimi ise; özellikle kafein hassasiyeti olan kişilerde, anksiyete, huzursuzluk, yorgunluk, uykusuzluk, kalp atışı hızlanması ve yüksek tansiyona sebep olabiliyor.

Kahve Alzheimer düşmanı

Yapılan araştırmalar, kahvenin, hafızaya da birtakım olumlu etkileri olduğu yönünde. Örneğin, Johns Hopkins University'de yapılan bir araştırmaya göre; kahvenin uzun süreli hafızayı geliştirdiği, Alzhemier ile savaştığı, bu etkilere kahvenin içindeki kafeinin sebep olduğu ve bunun için gerekli olan optimum kafein miktarının 200 mg (2-3 fincan kahve) olduğu ortaya koyulmuş. Ayrıca, kafeinin düzenli olarak tüketimi, Parkinson hastalığı riskini de oldukça düşürüyor.

Kahve depresyona iyi geliyor!

Kahveyi çok seviyoruz, çünkü modumuz ve performansımız üzerinde de olumlu etkileri var. Yani kahve, anti depresif bir içecektir. Orta düzey kafeinin kişiyi, daha enerjik, hayal gücü yüksek, kendinden emin, iş motivasyonu yüksek, kendine güvenli hale getirdiği çalışmalarda ortaya koyulmuş.

Kahve zayıflamaya yardımcı oluyor

İşte bize kahveyi sevmek için bir sebep daha! Çalışmalar, kafeinin metabolizma hızını az da olsa artırabileceğini gösteriyor. Tüketilen miktar arttıkça, bu etki de gitgide artıyor. Metabolizma hızı arttıkça kilo vermek daha da kolaylaşıyor, kilo almak zorlaşıyor. Ayrıca kahvenin, yağ yakımına da bir miktar yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar var.



Kahvenin içindeki kafein, merkezi sinir sistemini uyarıyor, kalp atım hızını ve kan akışını hızlandırıyor, vücutta adrenalin hormonu salınımını artırıyor, dolayısıyla da metabolizma hızımız yükseliyor. Kahve metabolizmayı hızlandırarak, kilo vermeye yardımcı olabilir. Fakat uzun vadede, kahvenin metabolizma üzerindeki tüm bu etkilerine kişiler toleranslı hale gelebilir ve bu etkiler artık devam etmeyebilir. Yani aslında uzun vadede kilo vermeye kesin olarak yardımcı olduğu ispatlanmamış. Yine de, kahve tüketiminin, iştahı bir miktar baskıladığı ve yiyecek tüketimini azalttığı bilinmekte ve en azından bu etkisi uzun vadede devam etmekte.

Ara öğününüzü kahve ile taçlandırın

Kahveyi örneğin 20-30 gram bitter çikolata ile kuru meyvelerden ve ceviz-fındık-fıstık ile yapılmış şekersiz tatlılar ile, Protein barlar, Fıstık ezmesi ve yulaflı granola barlar ile tüketerek harika ara öğünler oluşturabilirsiniz.

Günde 5 fincanı geçmeyin!

Sağlıklı yetişkinler için önerilen günlük kafein miktarı maksimum 400 mg veya kilogram başına 6 mg'dır. Bu da yaklaşık 4-5 fincan kafeinli kahveye eşdeğerdir. Yani günde 5 fincan kahveyi geçmek, kahvenin zararlı etkilerine maruz kalmamıza sebep olabilir

Kahvenin fazlası zarar

Kahvenin faydalı birtakım etkileri olduğu gibi, fazla miktarlarda tüketildiğinde bazı zararlı etkileri de olduğu bir gerçek. Olması gerekenden fazla miktarda kafein alımı; Kalp ritminde bozulmalara, yüksek tansiyon, huzursuzluk, gerginlik, stres ve uyku problemlerine neden olabilir. O yüzden olması gereken miktardan fazla kafein tüketilmemeli, bu sayede kahve, sevdiğiniz ve faydalarından en iyi şekilde yararlandığınız keyifli bir içecek olarak kalmaya devam edebilir. Günlük alınması gereken kafein miktarını tamamladıktan sonra hala kahve içmek istiyorsanız, sonraki fincanlarınızda kafeinsiz (decaf) kahve tercih edebilirsiniz.

Kahve yanında uygun ölçüde çikolata tüketimini de öneren Diyetisyen Melda Demiröz, "Kahvenin yanında 1-2 parça bitter çikolata gibisi var mı? Kim demiş tüm güzel şeyler zararlı diye? Uygun miktarda tüketildiğinde, son derece faydalı olan güzel şeyler de var. Kahve ve bitter çikolata bunlara en güzel örnek" ifadelerini kullandı.