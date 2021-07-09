Düzensiz beslenme ve sigara gastrit sebebi

Gastritin genellikle midede şişlik, karın bölgesinde ağrı, bulantı ve kusma ile başlayıp devamında gerginlik durumu ile kendini belli ettiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Gastrit belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Düzensiz beslenen, sigara içen kişilerde ve yaşam tarzında stres olan ve panik sorunu yaşayan kişilerde gastrit hastalığı daha sık görülüyor. Düzenli ve sağlıklı beslenme, stresten uzak bir yaşam ve egzersiz hastalığın iyileşmesine destek oluyor” açıklamasında bulundu.

Hastalığın oluşmasına yol açan en büyük etkenin ‘helikobakter pylori’ adı verilen bir enfeksiyon ajanı olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Gastritin oluşum nedenlerinden biri olan helicobakter pylori, kişilerin vücuduna girdiği andan itibaren gastrit oluşumuna zemin hazırlayıp ileride ciddi tehlikelere yol açabilir. Çevresel etkenler, beslenme ve yaşam tarzı hastalığın gelişmesinde önemli rol oynuyor. Genel olarak bakteriyel enfeksiyon sonucunda oluşan gastrit, düzenli ve kontrol altında alınan antibiyotik ile düzelebilir” dedi.

En çok görülen belirti hazımsızlık ve mide ağrısı

Gastrit hastalığında birden fazla belirtinin görülebildiğine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Bu belirtiler arasında en fazla görüleni ise hazımsızlık şikâyeti ve mide ağrısıdır. Çoğunlukla gastrit şikâyeti ile hastaneye gelen hastalarda mide bulantısı, ağza gelen acı su ve kusma gibi belirtiler olduğu ifade edilir. Her hastanın belirtisinin farklı olabileceği unutulmamalı” şeklinde konuştu.

Hastalığın tanısı için bir genel cerrahi uzmanına ya da gastroenteroloji uzmanına görünmenin yeterli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Hastalığın tanısını koyabilmek için uzman doktorun muayenede hastalığın hikâyesini dinlemesi yeterli olabilir. İlk muayenede hastalığın tanısı koyulmamış ise endoskopi tekniğine başvurulabilir. Endoskopi çoğunlukla 40 yaşı üstü kişilerde tercih ediliyor. Gençlerde görülen gastrit sorunu ilk muayene de anlaşılıp ilaç tedavisine başlanılıp ilaç verilir, midede yer alan ve gastrit sorununun oluşmasına neden olan asitler azaltılmaya çalışılır” dedi.

Tedavide hastalığın oluşum nedenine de bakılmalı

Gastrit tedavisine geçilmeden önce hastalığın oluşum nedenine de bakıldığını vurgulayan Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Eğer hastalığın oluşumuna mide asitleri yol açıyor ise midede bulunan asitleri gidermek için kişiye öncelikle ilaç verilir. Verilen bu ilaç ile mide asidi giderilmeye çalışır. Eğer gastrit oluşumuna helicobakter pylori bakterisi yol açıyor ise kişiye en az 2 tane farklı antibiyotik takviyesi ve sadece iki hafta kullanılması gereken ilaç önerilir. Gastrit sorunu olan kişi eğer kan sulandırıcı ve anti romatizmal ilaçlar kullanıyorsa, bu ilaçları bırakması gerekir veya kullanım gerekliliği tekrar gözden geçirebilir” açıklamasında bulundu.