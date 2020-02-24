Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Düzensiz ve asimetrik bedenlere dikkat

Aniden asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30’lu yaşlardan sonra birden bire oluşan benlerin kanserleşme riski daha yüksek olabiliyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi 09:10
Düzensiz ve asimetrik bedenlere dikkat

Düzensiz ve asimetrik bedenlere dikkat

Vücudunuzdaki masum gibi görünen benler bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30’lu yaşlardan sonra birden bire oluşan benlerin kanserleşme riski daha yüksek olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Füsun Bilgin Karahallı, yüz bölgesi ve vücuttaki benler konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Füsun Bilgin Karahallı

Dikkat çeken benlerin dermatoskop ile incelenmesi gerekiyor

Doğuştan olan benler konjenital nevüs olarak adlandırılmaktadır. Konjenital benlerin 20 cm’den büyüklerine dev konjenital nevus adı verilmektedir ve doğumsal benler arasında sadece dev konjenital nevuslar tehlikelidir. Zamanla kanserleşme riski yüksektir. Edinsel olarak adlandırılan sonradan çıkan benler ise hormonal tetiklenme ile genelde ergenlik döneminde başlamaktadır. Yaklaşık 30’lu yaşlara kadar hızla çıkarlar ve 30 yaşından sonra ben çıkışı nadirdir. Bunların çoğu riskli değildir. Benlerden risk taşıyanlar ise displastik nevüs adı verilmektedir. Benlerin birçok çeşidi bulunmaktadır, bu nedenle riskli olup olmadığının anlaşılması için dermatoloji uzmanı tarafından dermatoskop adı verilen cihaz ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

30 yaşından sonra çıkan benlerinizi düzenli kontrol ettirin!

Kanser riski taşıyan benlerin özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

  • Olağandışı görünümler olabilmektedir.
  • Açıklı koyulu alanlar, hafif pembemsi alanlar görülebilmektedir.
  • Kenarları simetrik değil, girintili çıkıntılıdır.
  • Bazı yerleri daha açık, bazı yerleri daha koyudur.
  • Genellikle çapları yaklaşık 1 cm’den daha büyüktür.
  • Birkaç taneden fazla olabilmektedir.
  • Genellikle 30 yaşından sonra çıkmaktadır.
  • Aniden son zamanlarda büyümesi, düzensizleşmesi, bir kenarından büyümesi, renk değişikliği başlaması, koyulaşması, üzerinde sızıntı, kanama, kabuklanma görülmesi tehlike arz etmektedir.
  • Semptom olarak da ağrımaya, sızlamaya, yanmaya başlaması risklidir.

Çocukluk çağında güneşe maruz kalmak önemli bir risk faktörü

Güneş risk barındırmayan benleri dahi etkileyebilmektedir. Ailede deri kanseri öyküsü de önemlidir. Özellikle çocukluk çağında alınan güneş etkili olmaktadır. Bu yüzden çocukların güneşten korunmasının üzerinde çok durulmaktadır. Çocukluk çağındaki güneş yanıkları çok daha zararlıdır. Kişinin beyaz tenli olması da önemli bir etkendir.

Et benlerinden korkmayın

Et benleri normal benler arasında değerlendirilmez. Et benleri genellikle genetik geçişlidir yani aile bireylerinden aktarılmaktadır. Genellikle koltuk altı, boyun yan kenarları, kasıklar gibi büklüm yerlerinde daha fazladır. Herhangi bir travmayla kabuklanabilir ya da düşebilir. Keselenirken bile düşebilmektedir. Ancak et benlerinin genellikle herhangi bir tehlikesi yoktur.

Önleminizi erken dönemde alın

Benlerin riskli hale gelmemesi için alınabilecek önlemler şöyle sıralanmaktadır.

  • Yaz kış güneşten korunmak çok önemlidir. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce mutlaka güneş koruyucu sürülmelidir.
  • Yazın güneşlenmemeli, şemsiye, gölgelik gibi alanlar tercih edilmelidir.
  • Özellikle displastik nevüsü olanlar ya da ailede malign melanom öyküsü bulunan kişiler mutlaka kendilerini aynada ayda bir kere özellikle avuç içi, ayak tabanı, genital bölge olmak kaydıyla kontrol etmelidir.
  • Displastik nevüsler kötü huylu tümör barındırmasa da, 6 ay ya da 1 yılda bir nevüsün durumuna göre belirlenecek sürede takibe alınmalıdır.
  • En önemlisi benlerde bu tür değişiklikler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına görünülmelidir. Ben, bilgisayarlı dijital dermatoskoplarla incelenmeli ve takibe alınmalıdır. Bu konuda çok gelişmiş cihazlar bulunmakta, gerekli takip ve tedaviler ile benler risk olmaktan çıkmaktadır.
Kış hastalıklarına karşı adaçayı ve ekinezya 
Kış hastalıklarına karşı adaçayı ve ekinezya 
Soğuk havalarda romatizmadan koruyan 8 öneri
Soğuk havalarda romatizmadan koruyan 8 öneri
Nuri Özaltın Golf Turnuvası başlıyor
Nuri Özaltın Golf Turnuvası başlıyor
Parkinson taraması hastaların yaşam konforunu artırıyor
Parkinson taraması hastaların yaşam konforunu artırıyor
Kışı sağlıklı geçirmek için bu önerilere kulak verin
Kışı sağlıklı geçirmek için bu önerilere kulak verin
Yılın ilk günü zindelik veren öneriler
Yılın ilk günü zindelik veren öneriler
Yeni yılı sağlıkla karşılamak için uzmanından öneriler
Yeni yılı sağlıkla karşılamak için uzmanından öneriler
Bebekler neden ağlar? Bebekleri ağlatan 11 neden
Bebekler neden ağlar? Bebekleri ağlatan 11 neden
Son Güncelleme: 24.02.2020 09:23
Anahtar Kelimeler:
Düzensiz BedenAsimetrik BedenMemorial
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona virüsten korunmak için 10 önemli öneri 
Korona virüsten korunmak için 10 önemli öneri 
Kış aylarında kalp krizi riski yüzde 30 artıyor!
Kış aylarında kalp krizi riski yüzde 30 artıyor!
Enfeksiyon, kalıcı işitme kaybına neden olabilir 
Enfeksiyon, kalıcı işitme kaybına neden olabilir 
"Yumurta dondurma" işlemi ile ilgili merak edilen 4 soru
"Yumurta dondurma" işlemi ile ilgili merak edilen 4 soru
Diş eksikliğinin 8 zararı
Diş eksikliğinin 8 zararı
Bel fıtığı hakkında yanlış bigilere dikkat | Her ağrı fıtık değil
Bel fıtığı hakkında yanlış bigilere dikkat | Her ağrı fıtık değil
Vajina Daraltma Nedir?
Vajina Daraltma Nedir?
Pika sendromu nedir? İnternetten 'Yemelik Toprak' Satışı
Pika sendromu nedir? İnternetten 'Yemelik Toprak' Satışı
Uzmanından uyarı | Şaşılık genetik olabilir
Uzmanından uyarı | Şaşılık genetik olabilir
Sanofi, koronavirüs aşısı için ABD Sağlık Bakanlığı ile çalışacak
Sanofi, koronavirüs aşısı için ABD Sağlık Bakanlığı ile çalışacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim