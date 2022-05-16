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Eczacı Hüseyin Çetiner’den Yaşamınızı Kolaylaştıracak İpuçları

2020 yılında ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandemi süreci bizlere sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu...

16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:04
Eczacı Hüseyin Çetiner’den Yaşamınızı Kolaylaştıracak İpuçları

2020 yılında ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandemi süreci bizlere sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Birçoğumuzun günlük yaşantımızda fark ettiğimiz sağlık sorunları bulunmakta fakat ne yazık ki zaman bulamama bahanesine sığınarak bunları ihmal etmekteyiz. Oysaki sağlık ihmale gelmeyecek ciddi ve önem teşkil eden bir konudur. Sağlık sorunlarımız için hastane gibi ilgili kuruluşlara başvurmamız hayati önem taşımakta ama o an bunu gerçekleştirecek imkânımız yok ise en azından internette ilgili rahatsızlığımızı araştırarak bir fikir edinmeliyiz. Eczacı Hüseyin Çetiner kurmuş olduğu https://eczacicetiner.blog/ internet sitesiyle bizlere başta; kilo verme, cilt sorunları, kolajen, saçlar, yüz güzelliği, eklem ve kemik, güzellik ve bakım, sağlıklı beslenme ile ilgili hayat kurtaran bilgiler vermeyi amaçlamıştır.

İnsan sağlığı son derece hassas bir konu olduğundan insan sağlığını ilgilendiren konularda uzman kişilerin görüşlerine başvurmanız sizin ve sağlığınız için çok daha yararlı olacaktır. Günümüzde gerek televizyon gerekse de internet, insanların uzmanlık gerektiren konularda uzman olmayan kişileri dinleyerek hüsrana uğrama haberleriyle dolu. Okurları tarafından özellikle güzellik ve bakım hakkında yazdığı yazıları ilgiyle karşılanan Eczacı Hüseyin Çetiner, web sitesinin okurlarına gerçekten faydalı olacağını düşündüğü ürünleri tavsiye etmenin yanı sıra o ürünlerin nasıl kullanılması gerektiği hakkında da eczacı kimliğiyle bilgiler vermektedir.

Eczacı Hüseyin Çetiner’in sitesinde paylaşmış olduğu faydalı ipuçlarına örnek verecek olursak, tüylerden kurtulmanın bir yolu olmadığını ve bu yüzden sadece tüy oluşumunu geciktirebileceğimizi söyleyen Hüseyin Çetiner bunun için NoHair adında, bazı eczanelerde satılan tüy geciktirici mendili tavsiye ediyor.

Güneş kremi seçimimizde ise bizlere yardımcı olmak için Dermalogica, Factor100, La Roche Posay, Kiehl’s markalarının üretmiş oldukları güneş kremini içerdikleri bileşenlere, makyaj altı kullanıma uygunluklarına, fiyatlarına ve etki sürelerine göre karşılaştırdığı bir yazı mevcut. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız https://eczacicetiner.blog/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çetinerİnternet Eczanesi
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