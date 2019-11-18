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Egzersiz Sonrası Ağrıları Azaltma Yolları

Egzersiz programınıza verdiğiniz arayı kısaltmanıza yardımcı olacak ve egzersiz sonrası ağrılarınızı azaltacak yöntemleri Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton sizler için sıraladı.

Egzersiz Sonrası Ağrıları Azaltma Yolları

Egzersiz programınıza verdiğiniz arayı kısaltmanıza yardımcı olacak ve egzersiz sonrası ağrılarınızı azaltacak yöntemleri Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton sizler için sıraladı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:59
Egzersiz Sonrası Ağrıları Azaltma Yolları

Egzersiz Sonrası Ağrıları Azaltma Yolları


Düzenli egzersiz, kaslarda gerilmeye neden olur. Egzersiz sonrası ağrı ve sızıları ne kadar çabuk azaltırsanız, fitness seviyenizi artırmak için çalışmaya devam etmeniz o kadar kolay olacaktır. Egzersiz programınıza verdiğiniz arayı kısaltmanıza yardımcı olacak ve egzersiz sonrası ağrılarınızı azaltacak yöntemleri Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton sizler için sıraladı.

Uzun süre spora ara verildiğinde veya bir süredir çalışmayan kas grubu çalıştırıldığında kaslarda gerilme ve ağrı meydana gelir. Sporun genellikle bir gün sonrasında başlayan ve bir haftaya kadar sürebilen bu ağrılar, birçok kişi için spora başlamayı zorlaştıran etkenlerden biridir. Oysa spor sonrası kas ağrısı oluşsa bile hafifletmek mümkündür. Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton sporla barıştıracak kas ağrısı çözümlerini bizler için sıraladı.


Egzersizden sonra esneme ve meditasyon hareketleri yapın


Günlerimiz bir işten diğerine koşturarak geçiyor ve çoğunlukla rahatlamak ve anın tadını çıkarmak için zaman ayırmıyoruz. Egzersizden sonra esnemek ve meditasyon yapmak, egzersizden kaynaklanan ağrıları ve genel stres seviyesini azaltmaya yardımcı olacaktır. Zamanınız olmadığı için bu önemli adımı atlarsanız sonraki günlerde kaslarınızda gerginlik, ağrı ve baskı hissedebilirsiniz. Özellikle direnç egzersizlerinin de bulunduğu yoğun bir program uyguluyorsanız bu adımı atlamamalısınız.

Egzersiz bittikten hemen sonra, vücudunuz henüz sıcak ve kaslarınız da gevşemiş durumdayken esnekliğinizi artırmak için çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede, kaslarınızı geliştirecek esneme hareketlerini daha kolay yapabilirsiniz. Ayrıca egzersiz sonrası meditasyon için de harika bir zamandır. Vücudunuz yorulduğu için rahatlamanız ve nefes egzersizlerini yapmanız kolaylaşır. Kısacası iyi bir soğuma rutini, vücudunuzun egzersizin etkisinden kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Kaslarınızı rahatlatmak için masaj yapın

Sadece esnemek kas gerginliğini ortadan kaldırmak için her zaman yeterli olmayabilir. Bu nedenle sporcular kaslarını rahatlatmak için genellikle masaj yaptırmayı tercih ederler. Kaslarda gerginlik yaratan noktaları rahatlattığınızda, normal hareket kabiliyetinizi tekrar kazanır ve ağrı çekmeden hareket edebilirsiniz. Bu da egzersiz sonrası ağrıları azaltmanızı ve performansınızı geliştirmenizi sağlar.

Kaslardaki ağrılı noktalara odaklanarak kan akışını düzenlemeye yardımcı olan foam roller, masaj salonlarına gitme ihtiyacını ortadan kaldırdığı için son yıllarda son derece popüler hale geldi. Foam roller'ı istediğiniz noktalara uygulayarak kaslarınızı rahatlatabilirsiniz.

Egzersizden hemen sonra ağrıyan kaslarınıza buz uygulayın

Birçok sporcu, egzersizden sonra iyileşme sürecine yardımcı olması için buz ya da soğuk duşu tercih eder. Egzersiz sonrasında buz kullanmak, kasları ve tendonları rahatlatır. Buzu vücudunuzda belirli bir noktaya uygulayabilirsiniz. Hatta küvetiniz varsa, soğuk bir banyonun harika etkisini tüm vücudunuzda hissedebilirsiniz.

Egzersizden birkaç gün sonra kaslarınıza ısı uygulamanız kan dolaşımınızı hızlandırır

Yoğun bir egzersizin ardından saunaya veya buhar odasına girmek harika hissettirebilir ancak vücudunuzun maruz kalacağı termik stres sizin için iyi değildir. Egzersiz sırasında vücudunuz sizi serin tutmak için fazla mesai yapar ve egzersiz sonrasında buna ekstra sıcaklık eklemek vücudunuzun ve özellikle de bağışıklık sisteminizin strese maruz kalmasına yol açabilir. Saunaya ya da sıcak küvete girmek için yoğun bir egzersizden sonra birkaç gün geçmesini beklemelisiniz. Epsom tuzlarının da eklendiği sıcak bir banyo, dolaşımı hızlandırır ve kaslarınızın rahatlamasına yardımcı olur.

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