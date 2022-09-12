Egzersiz ve yürüyüşle bağışıklık sistemini güçlendirin



Viral hastalıklarla mücadelede daha az sorun yaşamamız için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğini belirten Medical Park Gebze Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Nagihan Akkaş, “Sağlıklı ve kaliteli yaşam tarzı, hayat boyunca bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için tek çaredir. Bunu sağlamak için ilk adım egzersizdir, egzersizin en kolay yolu ise tempolu yürüyüştür. Haftada en az üç gün yarım saat nabzımızı hızlandıracak egzersiz yapmaya dikkat etmeliyiz. Egzersiz ile endorfin salgılanır ve beynimizi olumlu etkiler, ağrılar hafifler, stres azalır ve rahat uyuruz” dedi.

Medical Park Gebze Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Nagihan Akkaş, bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebileceğimiz ve nelere dikkat etmemiz konusunda önemli bilgiler verdi.

SAVUNMA MEKANİZMASI GÖREVİ GÖRÜR

Viral hastalıklarla mücadelede daha az sorun yaşamamız için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Nagihan Akkaş, “Bireyler kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar yaygın olduğu için bağışıklık sisteminin sağlığına daha fazla dikkat eder ama artık korona virüs enfeksiyonu gibi hızla yayılan salgın hastalıklar gündemde olduğu için 4 mevsim bağışıklık sistemine dikkat etmemiz gerektiğini vurgulamamız gerekmektedir. Bağışıklık sistemimiz herhangi bir virüs ya da mikroorganizmaya karşı vücudumuzu savunmak için yıl boyunca aralık vermeden çalışır” diye konuştu.

VİRÜSLERLE MÜCADELE EDER

Bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığından bahseden Uzm. Dr. Nagihan Akkaş, şu bilgileri paylaştı:

“Bağışıklık sistemi vücudumuzun doğal savunma sistemidir. İstilacılar yani virüsler, bakteriler, parazitler ve mantarlar her yerde bulunarak bizi hasta etme potansiyeline sahiptirler. Bu istilacıların vücuda girmesini sağlıklı bir bağışıklık sistemi engeller. Eğer istilacılar bu engeli aşar ve vücuda girerse, bağışıklık sistemi akyuvarları yani beyaz kan hücrelerini salar ve yabancı istilacılara saldırır; protein üretir ve saklandıkları yeri bulur ve çoğalmadan kurtulmaya çalışır. Bağışıklık sistemimiz düzgün çalıştığında kanserden soğuk algınlığına kadar çok çeşitli sorunları vücudumuzdan uzak tutar.”

SAĞLIKSIZ BESLENMEDEN UZAK DURULMALI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİRECEK 4 ÖNERİ

Bağışıklığımız kuvvetli olsa bile bazı durumların bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Akkaş, “Bağışıklık sistemimiz çok iyi durumda olsa da her istilacıyla her zaman savaşamaz, zaman zaman bozulabilir veya koronavirüs gibi hiç tanımadığı yeni bir virüsle karşılaşabilir. Bu durumların en aza indirilmesi için yaşam tarzımıza dikkat etmeliyiz ve aşılarımızı tam yaptırmalıyız. Sağlıksız beslenmek, hareketsiz yaşam tarzı, uykusuzluk, kronik stres bağışıklık sistemimizi zayıflatır. Bağışıklık sistemi zayıflayınca bakteriler, virüsler, toksinler vücudu işgal eder ve hastalık başlar” şeklinde konuştu.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek tek bir hap veya ilaç olmadığının altını çizen Uzm. Dr. Akkaş, sağlıklı ve kaliteli yaşam tarzının hayat boyunca bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için tek çare olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Akkaş, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek önerilerini şöyle sıraladı:

Egzersiz: Kaliteli ve sağlıklı yaşam için ilk adım egzersizdir, egzersizin en kolay yolu ise tempolu yürüyüştür. Haftada en az üç gün yarım saat nabzımızı hızlandıracak egzersiz yapmaya dikkat etmeliyiz. Egzersiz ile endorfin salgılanır. Endorfin beynimizi olumlu etkiler. Ağrılarımız hafifler, stresimiz azalır ve rahat uyuruz.

Beslenme: Bağışıklık sistemiz iyi çalıştırmak için sağlıklı ve doğru beslenmeliyiz. Dengeli beslenmek enfeksiyonlara karşı direnci arttırır. Aşırı kalorili ve şekeri çok fazla olan diyet bağışıklık sistemini zayıflatır. Koyu yeşil, kırmızı, sarı ve turuncu meyveler ve sebzeler antioksidanlarla doludur. Portakal, mandalina, ayva, elma, brokoli, enginar, soğan gibi saymakla bitmeyen gıdalar ülkemizde yeterince vardır, hepsinden dengeli bir şekilde almamız gerekmektedir.

Uyku: Düzenli uyku hem stres yönetimi hem de bağışıklık sistemi için çok değerlidir. Az uyku hem enfeksiyonlara hem de obeziteye davetiye çıkarır. Düzensiz ve az uyku gün içinde stresli olup kolay sinirlenmemizi sağlar. Bu da stresli yaşam tarzını ortaya çıkararak bağışıklık sistemimizi zayıflatır ve hasta olmamızı sağlar

Hijyen: Kişisel hijyenimize dikkat etmemiz gerekir. 20 saniye sabun ile ellerinizi temizlemeniz çoğu önlemden çok daha değerlidir. El ve ağız temizliği hayati önem taşımaktadır, hastalıklar en çok el ve ağız ile bulaşır.