Ekran maruziyeti odaklanma problemi yapar mı?



Ekran maruziyeti odaklanma problemi yapar mı? Aileler sınır koysa da, çocuklar eğitimle bütünleşen teknolojinin en yoğun kullanıcıları arasında yerini aldı. Günün önemli bir bölümünü mobil ekranlar önünde geçiren çocukların, normal hayatta karşılaştığı en önemli problemlerin başında ise 'Odaklanma' geliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Efnan Aydın bu konuda ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.



Bilişsel fonksiyonlar bizim çevresel bilgiyi algılamamıza, seçmemize, hafızamıza kaydetmemize ve geliştirmemize olanak veren zihinsel süreçlerdir.

Bilişsel fonksiyonlarımızı geliştirmek bizim elimizdedir.

Nasıl mı?

Kitap okumak, bulmaca çözmek, araştırmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni yerler gezmek en etkili yollardan birkaçıdır.

Çocuklar için ise legolarla oynamak, yapboz yapmak, spor, resim ya da müzik gibi bir sanatla ilgilenmek en eğlenceli ve etkili yöntemlerdendir.

Unutkanlık ve dikkat dağınıklığı probleminden muzdarip olan aileler çocuk kliniklerine en çok vitamin değerlerine baktırmak için gelirler.

eksikliği gerçekten ciddi bir algılama problemine ve unutkanlığa sebep olur.

Böyle bir durum varsa mutlaka tedavisi yapılmalıdır.

Ama bunlardan daha sık gördüğümüz etken, çocuğun kendini dış dünyaya kapatacak derecede fazla ekran maruziyetidir.

Teknoloji çağındayız, çocuğu tamamen kısıtlamayı da doğru bulmuyorum.

Sadece sınır koymayı bilmeli ve çocuğun hangi sitelerde dolaştığından, nasıl oyunlar oynadığından mutlaka haberdar olunmalıdır.

Okul haricinde çocuğu heyecanlandıran bir hobisinin olması odaklanmasını ve üretkenliğini artıracaktır.

Tabiki her zaman söylediğimiz gibi sağlıklı beslenelim ve uykumuza da dikkat edelim.

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