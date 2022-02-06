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El dezenfektanları alerjik maddeler içerir mi?

Covid-19 pandemisiyle beraber hayatımızda daha çok yer tutmaya başlayan el dezenfektanları alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

06 Şubat 2022 Pazar 17:41
El dezenfektanları alerjik maddeler içerir mi?

El dezenfektanları alerjik maddeler içerir mi?

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) 2. Başkanı Prof. Dr. Füsun Kalpaklıoğlu “Dezenfektanların doğal etiketli çeşitlerinde bile içerdikleri koku ve botanik özlerle tahrişe yol açarak alerji riskini arttırabileceği için kokusuz ürünler tercih edilmeli” dedi.

Pandemi ile daha çok kullanılmaya başlanan el dezenfektanları, Covid -19 Omicron varyantının plastik yüzeylerde uzun süre yaşaması ve hızlı bulaşması sebebiyle, son günlerde sıkça önerilmeye başlandı. El dezenfektanlarının bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olması hem dezenfektan seçerken hem de kullanırken dikkatli olma konusunu da yeniden gündeme taşıdı. 

Bu konuda ABD’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına değinen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) 2. Başkanı Prof. Dr. Füsun Kalpaklıoğlu, “Bu araştırma kapsamında 160 el dezenfektanı incelendi ve %71'inin en az bir alerjen madde içerdiği saptandı. Hatta "hipoalerjenik" olarak etiketlenen dezenfektanların bile %70'inin en az bir alerjen içerdiği bildirildi.

Çalışmada ‘kokusuz’ olarak etiketlenen dezenfektanların yaklaşık %40’ının koku içerdiği saptanırken "'paraben, sülfat, fitalat veya boya yoktur' etiketli ürünlerde bile hassas tüketicilerde cilt reaksiyonuna neden olabilecek başka alerjenler saptandığı bildirildi. 

Tüm dezenfektanlarda izopropil veya etil alkol gibi aktif bileşenler yer alırken çoğu dezenfektan bunların yanı sıra nemlendirici içeriyor. Nemlendiricinin kokusu alerjen olabileceği gibi içerdiği tokoferol veya E vitamini düşük de olsa alerjenik potansiyele sahip olabiliyor. Hatta bilinçli tüketicilerin tercih ettiği ‘doğal ürünler’ bile son derece hassas kokuları ve içerdikleri botanik özler nedeni ile tahriş edici olabiliyor veya alerjik reaksiyon riskini arttırabiliyor.” dedi. 

Alerji riskinden kaçınmak için kokusuz ürünler tercih edilmeli

Alerjik bünyeni kişilerin el dezenfektanı kullanırken dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Füsun Kalpaklıoğlu “Cilt reaksiyonuna neden olabilecek ürünlerden kaçınarak kokusuz dezenfektanların tercih edilmesi gerekmektedir.” dedi.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Hakkında:

Ülkemizde alerji ve immünoloji alanında kurulan ilk dernek olan Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD), erişkin-çocuk alerji ve klinik immünoloji uzmanlarını bir çatı altında toplamaktadır. Alerji ve Klinik İmmünoloji biliminin ve hizmetinin ülkemizde gelişimine katkı sağlamayı ve alerjik-immünolojik hastalıklar konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasını hedefleyen AİD, uluslararası katılımlı kongre ve bilimsel toplantılar gerçekleştirerek branş hekimlerinin ve ilişkili sağlık personelinin en yeni bilgiler ile güncellenmesi sağlanmaktadır. Uluslararası bilimsel kurumlarla (AAAAI, EAACI, SIAF, WAO) iş birliği yapan dernek bu iş birliklerinin ışığında uluslararası kurumların düzenlediği kongre ve kursları ülkemizde başarıyla gerçekleştirmiş, ülkemizi başarıyla temsil ederek biliminin ilerlemesine önemli bir katkı sunmuştur. Yine farkındalık yaratma misyonuyla öne çıkan dernek, üyeleri için bilimsel toplantılara katılımı için maddi destek sağlamakta dernek üyeleri dışında da bedelsiz bir şekilde kurs ve okul şeklinde çeşitli eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

Son Güncelleme: 06.02.2022 18:30
Anahtar Kelimeler:
Dezenfektan
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