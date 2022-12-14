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Elektronik sigara için uzmanından korkutan uyarı

Satışı yasak ama internetten kolayca alınabiliyor! Bilimsel çalışmalar tehlikeyi ortaya koyuyor!

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:56
Elektronik sigara için uzmanından korkutan uyarı


Elektronik sigara için uzmanından korkutan uyarı


 

Son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan hatta çocuk yaşlara inen sigara, akciğer kanserinin en büyük nedenini oluşturuyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç tek bir adedinde 4 bini aşkın zararlı madde bulunan sigaranın akciğer kanserinin nedenleri arasında yüzde 90 ile ilk sırada yer aldığını belirtirken, masum gibi görülen e-sigaranın da aksine son derece tehlikeli olduğunun ve kansere davetiye çıkardığının yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğunu vurguluyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç sinsi bir hastalık olduğundan genellikle ileri evrede teşhis konulabilen akciğer kanseri hakkında önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Dünyada ve ülkemizde gerek erkeklerde gerekse kadınlarda kanserden ölüm nedenleri arasında ilk sırada akciğer kanseri yer alıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç dünyada her 6 ölümden birinin kanser nedeniyle olduğunu belirterek “Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın (IARC) 2020 yılı dünya kanser istatistiklerine göre akciğer kanseri 1,8 milyon ile en çok ölüme neden olan kanserlerin başında gelmektedir. Buna karşın sadece sigara kullanımını bırakarak akciğer kanserini çok büyük ölçüde önlemek mümkündür” diyor. Dünya genelinde akciğer kanserinden ölümlerin yaklaşık üçte ikisinin sigaradan kaynaklandığını vurgulayan Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, elektronik sigaranın da (e-sigara) sanılanın aksine son derece zararlı olduğuna dikkat çekiyor. 

E-sigara içenlerde görülüyor!

Toplumda elektronik sigaranın zararlarına yönelik büyük bir bilinçsizlik olduğunu, bu nedenle e-sigara kullanımının özendirilerek gençleri de etkisine almaya başladığını belirten Doç. Dr. Nilüfer Aykaç şöyle konuşuyor: “Çok üzücü ama gerçek olan şu ki günümüzde sigara içme yaşı 11’e düştü! Üstelik toplumda elektronik sigaranın masum olduğu düşüncesi var ve e-sigara masummuş gibi pazarlanıyor. Oysa yapılan bilimsel çalışmalar; bu ürünlerin kullanıldıktan hemen sonra neden oldukları zararları açıkça ortaya koyuyor. Piyasada 15 binden fazla farklı e-sıvı bulunurken, e-sigara sıvıları esrarın etken maddesi olan tetrahidrokannabinol (THC) ve yağ içerebiliyor. Araştırmalar; özellikle THC içeren sıvılarda bulunan vitamin E asetat ile EVALI (e-sigara ilişkili akciğer hasarı) arasında ilişki olduğunu kanıtladı. Bu hastalık sadece e-sigara içenlerde görülen ve ölümle sonuçlanabilen bir akciğer hasarıdır.”

Ülkemizde satışı yasak ama!

Türkiye’de e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin pazarlanmasının yasal olmadığını, buna karşın yüzlerce internet sitesinden serbestçe satılabildiklerini ve yasal kargo firmaları ile tüketicilere ulaştırıldıklarını belirten Doç. Dr. Nilüfer Aykaç “Nikotin içeren ve içermeyen e-sigaralar “Reaktif Oksijen Molekülleri”ni açığa çıkarmakta ve bu moleküller DNA harabiyeti yapmakta, vücudun işlemesi için gerekli enzimleri etkisiz hale getirmektedir. Öte yandan e-sigaralarla yapılan hayvan deneylerinde bu ürünlerin iltihap mekanizmalarını tetiklediği, hücre tamirini duraklattığı, astımla ilişkili kimyasalları aktive ettiği ve akciğer işlevini azalttığı kanıtlanmıştır” diyerek uyarıda bulunuyor. 

Sinsice ilerliyor, ileri evrede ortaya çıkıyor!

Sinsi bir hastalık olduğundan gizlice ilerleyerek genellikle ileri evrede teşhis konulabilen akciğer kanseri, en çok ölüme yol açan kanser olmasına rağmen aynı zamanda en fazla önlenebilir kanser olarak da karşımıza çıkıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, e-sigara, tütün ve tütün mamulleri kullanımına son verilmesiyle akciğer kanserinin yüzde 90 oranında önlenebileceğini belirtirken, ülkemizde etkili tütün kontrolü politikaları ve düzenlemeleriyle önlem alınabileceğini, e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin halen yasal olmayan biçimde süren satışının da engellenmesi gerektiğini, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin de şart olduğunu söylüyor.  

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