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En Çok Ellerimizin Bakımını İhmal Ediyoruz!

Ellerimizde yaşla birlikte açığa çıkan daha fazla tendon ve damar bulunduğundan yaşlanma belirtileri kendisini daha güçlü şekilde belli edecektir. 

29 Mart 2022 Salı 09:40
En Çok Ellerimizin Bakımını İhmal Ediyoruz!

En Çok Ellerimizin Bakımını İhmal Ediyoruz!

Dr. Sevgi Ekiyor, ellerde oluşan kırışıklıklara karşı yaşlanma karşıtı tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. 

Ellerimiz yüzümüze benzer şekilde, hacim kaybı, kırışıklık ve pigmentasyon değişiklikleri ile yaşlanır. Ancak ellerimiz yüzümüze kıyasla bakımını ihmal ettiğimiz bir bölge olduğu için belirtiler daha şiddetli olabilir. Ellerimizde yaşla birlikte açığa çıkan daha fazla tendon ve damar bulunduğundan yaşlanma belirtileri kendisini daha güçlü şekilde belli edecektir. Hyaluronik asit ve kalsiyum hidroksiapatit gibi dolgu maddeleri ellerde oluşan hacim kaybını iyileştirmek ve anti-aging oluşturmak adına tendon ve damarları kamufle etmek için kullanılabilir. 

Ellerdeki yaşlanmanın nedeni yaşlanmanın doğal bir getirisi olan hacim kaybı olarak gösterilse dahi, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarının da ellerimizin yaşanmasında büyük etkisi vardır.  Yüzümüzü koruduğumuz gibi, ellerimizi de zararlı güneş ışınlarından korumamız gerekiyor. Bu neden ile SPF 50 içeren kremleri hem elleriniz hem de yüzünüz için günlük alışkanlığınız haline getirmeniz gerekiyor.

Eller üzerine uygulanan dolgular, yaşlanma belirtilerini tersine çevirmek için kullanılan bir tedavi şeklidir. Yaşlanmaya bağlı olarak kaybedilen dokuyu yerine koymak için ellerin üzerine bir vücutta doğal olarak bulunan maddelerden yapılmış bir dolgu maddesi enjekte edilir. Böylece eller, genç ve canlı görünümlerine kavuşurlar. Eller üzerindeki doku kayıpları giderildikten sonra eğer varsa leke tedavisine başlanır. Leke tedavisi için çeşitli mezoterapi ve lazer protokollerinden yararlanılabilir.  

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El Bakımı
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