En İyi İştah Kesen Besinler Nelerdir?

Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

İştah artması ya da azalması yetersiz ve dengesiz beslenmekten kaynaklanan önemli bir sorundur. Örneğin iki öğün arası çok uzun tutulduğunda ve uzun süre yemek yenilmediğinde vücut aşırı aç kaldığı için vücutta kan şekeri ve insülin dengesi bozulur. Bunun neticesi olarak sofraya ilk oturuşta ihtiyacınız olandan daha fazla yemek yersiniz. İhtiyaçtan fazla yenilen yemek, yemek sonrası kan şekeri seviyesinin daha hızlı düşmesine ve kısa bir süre sonra tekrar açlık hissetmenize neden olur.

Bir besinin tokluk sağlayabilmesi için lif oranının yüksek olması, sindirimin uzun sürmesi, mide ve bağırsaklarda daha çok kalması veya protein içeriğinin yüksek olması gerekir.

İşte iştah kesen başlıca besinler;

Vücuda alındığında yüzde yüz vücut proteinlerine dönüşebilen en kaliteli, örnek dediğimiz protein kaynağıdır. Sabah kahvaltıda tüketildiğiniz taktirde gün içinde uzun süre tokluk sağlar.

Yulaf; Lif içeriği yüksek olduğundan sindirimi uzun sürer bu sayede süre tokluk sağlayarak iştahı azaltır.

Yeşil çay; Çoğunlukla yemek sonrasında veya ara öğünlerde içilen yeşil çay iştahın açılmasına sebep olan hormonların salgılanmasını baskılar.

Tarçın; Birlikte tüketildiği besinin glisemik indeksini düşürerek tokluk sağlayıcı özellik gösterir. Gece içilen ara öğünde sütün üzerini kaplarken, bazen de meyvelere eşlik ederek tatlı krizlerinin önünü kesmeye yardımcı olur.

Badem, ceviz, fındık; Vitamin, mineral ve lif içeriği oldukça zengin olan yağlı tohumlardır. Yüksek yağ içeriği sayesinde mide boşalmasını geciktirerek tokluk sağlarlar. Ama yüksek kalorileri içerdikleri için dikkatli tüketilmelidir.