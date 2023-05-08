Enginarın 5 faydası
Akdeniz bölgesinde yetişen enginarın zengin besin içeriğine sahip olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Enginar A ve C vitamini, kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, magnezyum, çinko ve B1, B2, B6 vitaminlerinden zengindir. Aynı zamanda çok iyi bir lif, yani posa kaynağı olan enginar birçok hastalığa karşı faydalı” dedi. İşte enginarın 5 faydası...
Kolesterolü düşürür
Enginar içeriğinde bulunan luteolin adlı antioksidan madde kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Enginar yaprağının kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü kanıtlayan birçok bilimsel çalışma mevcuttur.
Karaciğeri korur
Kanser riskini düşürür
Enginar içeriğindeki birçok antioksidan madde, serbest radikallerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayarak hem bağışıklığı güçlendirir hem de kanserden koruyucu etki sağlar.
Kan şekerini dengeler ve kilo kontrolünü sağlar
Yüksek lif (posa) içeriği sayesinde enginar kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve vücudun posa ihtiyacını da karşılayarak kan şekerinin dengelenmesine katkıda bulunur. Yine posa içeriği sayesinde sindirim sisteminin de düzgün çalışmasını sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur.
Kan basıncını dengeler
İçeriğindeki potasyum sayesinde vücudun sodyum potasyum dengesini sağlayarak kan basıncının, yani tansiyonun dengede kalmasını sağlar.
Basmati pirinçli enginar tarifi
Malzemeler: 2 adet enginar, 1 adet limon, ¼ demet dereotu, 1 su bardağı basmati pirinç.
Yapılışı: Enginarları 1 su bardağı su eklenmiş tencerede yarım limon suyu ekleyerek haşlayın. Ayrı bir tencerede 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve basmati pirincini ekledikten sonra enginarın kalan haşlama suyu ile 1 su bardağı sıcak su ekleyin ve pişirin. Pirinç pişmeye yakın küp küp doğranmış enginarları ve doğranmış dereotunu da tencereye ekleyerek karıştırın ve 5-10 dakika dinlenmeye bırakın. Son olarak limonun kabuklarını rendeleyip karışımın üzerine ekleyin ve servis esnasında ise kalan yarım limonu üzerine sıkın.