Enginarın 5 faydası

Akdeniz bölgesinde yetişen enginarın zengin besin içeriğine sahip olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Enginar A ve C vitamini, kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, magnezyum, çinko ve B1, B2, B6 vitaminlerinden zengindir. Aynı zamanda çok iyi bir lif, yani posa kaynağı olan enginar birçok hastalığa karşı faydalı” dedi. İşte enginarın 5 faydası...

Kolesterolü düşürür

Enginar içeriğinde bulunan luteolin adlı antioksidan madde kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Enginar yaprağının kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü kanıtlayan birçok bilimsel çalışma mevcuttur.

Karaciğeri korur

Kanser riskini düşürür

Enginarın en bilinen faydası karaciğeri koruyucu etkisidir. Enginar yaprağı özü karaciğeri koruyup yenilemeye fayda sağlarken, safra üretimini artırarak karaciğerden zararlı toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur.

Enginar içeriğindeki birçok antioksidan madde, serbest radikallerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayarak hem bağışıklığı güçlendirir hem de kanserden koruyucu etki sağlar.

Kan şekerini dengeler ve kilo kontrolünü sağlar

Yüksek lif (posa) içeriği sayesinde enginar kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve vücudun posa ihtiyacını da karşılayarak kan şekerinin dengelenmesine katkıda bulunur. Yine posa içeriği sayesinde sindirim sisteminin de düzgün çalışmasını sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kan basıncını dengeler

İçeriğindeki potasyum sayesinde vücudun sodyum potasyum dengesini sağlayarak kan basıncının, yani tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

Basmati pirinçli enginar tarifi

Malzemeler: 2 adet enginar, 1 adet limon, ¼ demet dereotu, 1 su bardağı basmati pirinç.