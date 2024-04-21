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Epilepsi hastaları için koştular

Maltepe Belediyesi’nce epilepsi hastalarına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen “Mor Koşu 7K” gerçekleştirildi.

21 Nisan 2024 Pazar 20:29
Epilepsi hastaları için koştular






Epilepsi hastaları için koştular

Maltepe Belediyesi’nce epilepsi hastalarına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen “Mor Koşu 7K” gerçekleştirildi. Nefes nefese geçen 7 kilometrelik yarışta kadınlar ve erkekler kategorisinde ilk 3’e girenlere madalya ve kupalarıyla çeşitli hediyeler takdim edildi.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, farkındalık koşularına bir yenisini daha ekledi. “Mor Koşu 7K” adıyla düzenlenen “Epilepsi Farkındalık Koşusu”, yüzlerce sporcunun katılımıyla ve mor boyalar eşliğinde verilen “start”la başladı. Orhangazi Şehir Parkı, İdealtepe Atletizm pisti önünden başlayan ve nefes kesen yarışta katılımcılar 7 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalıştı.

Yarışta kadınlar kategorisinde 28.17’lik derecesiyle Ayşenur Demirci birinci, 31.09’luk derecesiyle Elena Yavuz ikinci ve 33.23’lük derecesiyle Irina Larina üçüncü oldu. Erkeklerde ise 21.09’luk derecesiyle Bilal Çeçen birinci, 21.33’lük derecesiyle Seyed Ensan Saadeti ikinci ve 22.09’luk derecesiyle Nihat Sertan üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Maltepe Belediyesi Meclis üyelerince verilirken, BlackBruin Energy ve HardLine Nutrition desteğiyle gerçekleştirilen koşuda sporculara ve katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Epilepsi
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