Eskişehir'den dünya futbol tarihine geçecek gol
Dünyanın en erken atılan golü Türkiye'den geldi. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Polatlı Belediyespor karşısında dünya futbol tarihinin en erken atılan gollerinden birini kaydetti.
SANTRA NOKTASINDAN KALEYE
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 10. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Polatlı Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede hakemin ilk düdüğünün ardından santra noktasında bulunan Eskişehirsporlu oyuncu Barış Memiş topu doğrudan kaleye gönderdi. Polatlı Belediyespor kalecisi Efe Ertürk Türker meşin yuvarlığı kontrol edemedi ve top ağlarla buluştu. Eskişehirsporlu Barış Memiş’in 3. saniyede attığı bu gol, dünya futbolunda en erken atılan goller arasına girdi.