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Estetik Diş ve Estetik Diş Hekimliği Nedir?

“Estetik Diş” ve “Estetik Diş Hekimliği” konusunu son zamanlarda sıklıkla duyuyoruz. Peki estetik diş nedir? Bu sorunun cevabını Estetik ve Fonksiyonel Diş Hekimliği konusunda uzman Dt. Nazan Nur Arık şöyle açıklıyor;

15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:49
Estetik Diş ve Estetik Diş Hekimliği Nedir?

Estetik Diş ve Estetik Diş Hekimliği Nedir?


“Kişiye yakışan diş aslında estetik diştir. Bir dizi parametreler olduğu doğrudur. Altın oran olduğu doğrudur. Bir takım tasarım programları ile kişiye özel ve çok güzel gülüş tasarımları yaptığımız doğrudur ama en önemlisi dişlerin hastanın yüzüne, hastamıza yakışması ve hastamızın istediği gibi olmasıdır.”

Estetik Diş Uygulamasının Detayları Nelerdir?

Estetik diş, tek bir diş özelinde olabileceği gibi birden fazla dişe de uygulanabilen bir prosedür oluşuyla da tercih edilen bir yöntem. Estetik diş için gereken süreci ise Dt. Nazan Nur Arık kısaca şöyle açıklıyor;

“Estetik dişler açısından sadece bir veya iki ön dişte sorun yaşayabiliriz. Öndeki bir veya iki dişteki sorunu çözüp yanındaki dişler ile uyumlu ve müdahale edilmemiş gibi görünmesini sağlamak estetik bir çözümdür. Ancak başka tedaviler de mümkündür. Elbette bu tedaviler kişiye özeldir. Hastanın sadece bir veya iki dişinde değil, gülümseme hattında da sorun olabilir veya tüm dişlerine estetik müdahaleler yapılması gerekebilir. Dolayısıyla bu durumda estetik bir gülüş tasarlamamız ve daha kapsamlı bir işlem protokolü başlatmamız gerekebilir. Estetik diş hekimliği sadece ön dişlerden ibaret değildir. Biz estetik diş hekimleri arka dişlerde estetiğe biraz takıntılı olabiliyoruz. Bu nedenle arka dişlere yaptığımız restorasyonun dokularla uyumlu olması ve doğal diş görünümünde olması bizim için önemli bir konudur. Ön dişlerimiz ile ilgili diş Estetiği ile yeni bir gülüş tasarımı istiyorsak dört veya daha fazla dişe dokunmamız gerekebilir.”

Estetik Diş Uygulamasında Doğru Sonuca Nasıl Ulaşılır?

Günün sonunda estetik diş uygulaması ile elde edilmek istenilen esas sonucun doğal görünüm olduğunu vurgulayan Dt. Nazan Nur Arık estetik diş uygulamasında hedeflenen doğru sonuç için şunların altını çiziyor;

“Estetik diş uygulamasıyla elde etmek istediğimiz sonuç yapay, tek başına, sıra dışı, donuk, kireç beyazı dişler değil, tam tersine kişinin yüzüne uygun, doğal görünen ve gülümseme çizgisini tamamlayan bir tasarımla uygulamanın başarılı olması mümkün olabilir. Elbette estetik diş tasarımları hastaya özel yapılmalıdır. Hastamızın ne istediğini ve hedeflediğini anlamak çok önemli. Burdaki temel amacımız nedir? Amacımız tüm dişlere dokunmak mı yoksa küçük dokunuşlarla hastamızın isteklerine ulaşmasını sağlayabilir miyiz? Hastamızı detaylı bir şekilde muayene ederek bunu anlamak çok önemlidir. Estetik diş hekimliği sadece estetikle değil aynı zamanda fonksiyonla da ilgilidir.”

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