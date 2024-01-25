Evde ateş düşürme yöntemleri

Ateşli çocuklarda sıvı kaybı olabileceğinden dehidrasyonu önlemek için su, meyve suları gibi sıvı takviyesi yapılmasının önemli olduğunu işaret eden VM Medical Park Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Yılmaz Ünal, “Ateşli çocuğunuza hafif ve ince giysiler giydirin. Aşırı giyinmek vücut ısısını artırabilir, bu yüzden hafif ve serin giysilerle rahat etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca ılık suyla duş aldırın. Oda ısısını da 21- 22 dereceye düşürün” dedi.

VM Medical Park Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hacer Yılmaz Ünal, çocuklarda ateş konusunda açıklamalarda bulundu.

Çocuklarda sıkça görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının, kulak enfeksiyonlarının veya boğaz enfeksiyonlarının ateşe neden olabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Ünal, “Ateş, vücut sıcaklığını düzenleyen termoregülasyon sisteminin bir parçasıdır. Vücut sıcaklığını belirli aralıkta tutmaya çalışan bir mekanizmadır. Termoregülasyon sistemi, ateş ile vücut sıcaklığı artırarak mikrorganizmaların üremesi zorlaştırmaya çalışmaktadır. Vücuttaki hücre ve dokuları koruma amacı güder. Bazı bakteri ve virüs türleri, vücut sıcaklığının artmasını sevmezler ve bu nedenle ateş, enfeksiyonun yayılmasını sınırlamaya yardımcı olabilir” diye konuştu.

VÜCUTTA BİR PROBLEM OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

ATEŞ HER ÇOCUKTA FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

Ateşin, genellikle bir enfeksiyon veya vücutta bir problem olduğunun gösteren bir belirti olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ünal, “Ateş, vücuttaki bağışıklık sisteminin aktive olduğu bir belirtidir. Enfeksiyonla mücadele eden beyin, vücut sıcaklığını yükseltilerek mikroorganizmaların çoğalmasını zorlaştırmaya çalışır” dedi.

Ateşin her çocuğa göre farklı yorumlandığına değinen Uzm. Dr. Ünal, “Çocuklarda ateşin değerlendirilmesi için genel bir kılavuz vardır, ancak bu değerler her çocuk için farklılık gösterebilir ve ateşin yüksekliğinin yanı sıra çocuğun genel durumu, semptomları ve yaş da dikkate alınmalıdır” dedi.

Uzm. Dr. Hacer Yılmaz Ünal, Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve benzeri sağlık kuruluşlarının genel anlamda uyguladığı prosedürleri şöyle sıraladı:

“Yenidoğan (0-3 ay): 38 °C veya daha yüksek ateş , acil tıbbi değerlendirme gerektirir.

, acil tıbbi değerlendirme gerektirir. Bebekler ve küçük çocuklar (3 ay- 3 yaş): 38,3 °C veya daha yüksek ateş, genellikle önemli bir durumun belirtisi olabilir.

3 yaş ve üzeri çocuklar: 38,9 °C veya daha yüksek ateş, genellikle değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Çocuğun yalnızca ateşi var, başka belirti yoksa genel görünümü iyi hareketliyse, etrafla ilgiliyse, ateş düşürücüler ile ateşi düşüyor ve 3 ile 5 saat aralıklar ile tekrarlanıyorsa 48 ile 72 saat evde takip edilmesi önerilmektedir. Bu süre sonunda döküntülü bir hastalık ortaya çıkabilir ya da çocuk diş çıkarabilir.”

ODA ISISINI 21-22 DERECEYE DÜŞÜRÜN

Uzm. Dr. Hacer Yılmaz Ünal, evde ateş düşürme yöntemlerini şu şekilde sıraladı:

“Ateşli bir çocuğunuz varsa, ona yeterli dinlenme fırsatı tanıyın. Aktiviteleri kısıtlayarak ve hafif bir uyku ortamı sağlayarak çocuğunuzun dinlenmesini sağlayabilirsiniz.

Ateşli çocuklar sıvı kaybı olabilir, bu nedenle su, meyve suları gibi sıvıları almalarını sağlayın. Sıvı alımı, dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur.

Ateş sırasında çocuğunuzu hafif ince giysiler giydirin. Aşırı giyinmek vücut ısısını artırabilir, bu nedenle hafif ve serin giysiler ile çocuğunuzun rahat etmesini sağlayabilirsiniz.

Ilık suyla duş aldırılır. Oda ısısını 21- 22 °C’ye düşürün.”

Ateşin sadece sayısal değeri değil, aynı zamanda çocuğun genel durumu, diğer semptomlar ve sağlık geçmişinin de önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Ünal, ”Ateşin yanı sıra çocuğun halsizlik, aşırı huysuzluk, solunum sıkıntısı, kusma gibi diğer belirtileri varsa veya çocuğunuz daha önce ciddi bir sağlık sorunu yaşadıysa, derhal doktoru ile iletişime geçmeniz önemlidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.