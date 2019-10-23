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Evlilik Terapisi Nedir? 

Evlilik öncesindeki yaşam kusursuzmuş gibi başlasa ve gerçekten de öyle olsa bile zamanla geçen süre insanın yorulmasına, kırılmasına iniş ve çıkışlarına hatta kayboluşlarına gebe kalacaktır

Evlilik Terapisi Nedir? 

Evlilik öncesindeki yaşam kusursuzmuş gibi başlasa ve gerçekten de öyle olsa bile zamanla geçen süre insanın yorulmasına, kırılmasına iniş ve çıkışlarına hatta kayboluşlarına gebe kalacaktır

23 Ekim 2019 Çarşamba 01:55
Evlilik Terapisi Nedir? 


Evlilik Terapisi Nedir

Uzman Psikolog Müge SEREZe sorduk.  Evlilik Terapisi Nedir? Ne işe yarar?

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Evlilik insanın dünya hayatı içerisinde yaşayabileceği en güzel şeydir. Ancak genelde eşler birbirlerini kaybettikleri zaman değerlerini anlarlar. Bunu bir sözle anlatacak olursak evlenmenin iyisi olur ancak kusursuzu olmaz diyebiliriz. Evlilik öncesindeki yaşam kusursuzmuş gibi başlasa ve gerçekten de öyle olsa bile zamanla geçen süre insanın yorulmasına, kırılmasına iniş ve çıkışlarına hatta kayboluşlarına gebe kalacaktır. İlişkinizde ne kadar iyi davranıyor olsanız ve siz iyi niyetli olsanız da bu yolculukta mutlulukta bir yere kadar devam edebilir. Yani sizi mutlu olduğunuz zamanlardan uzaklaştıracak olan hep bir şeyler mutlaka vardır. Ancak ilişkiniz dönülmez bir viraja girmeden önce dur demesini bilmeli ve kendi başınıza üstesinden gelemediğiniz bu sorunlar içinde bir destek almalısınız. 

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Evlilik Terapisi Ne Demektir?

İki insanın aynı evi paylaşmış olması evli olması demek değildir. İnsanlar evlendikleri zaman birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermeli ve eşini doyuma ulaştırmalıdır. Evlilik öyle bir yapının inşa edilmesidir ki onu dışarıdan hiçbir kuvvet yıkamasın. Çiftler birbirlerine hayatlarını kolaylaştırmalı ve bunun içinde elinden geleni yapmalıdır. Bunların dışında olan bir durumda eşlerin hayatları bir çıkmaza dönüşebilir ve içinden çıkılmaz bir hal alır. 

Evlilikte bazen içinden çıkamadığınız problemlerde çözüm gemileri yakmadan destek almaktır. Bunun içinde en doğru çözüm evlilik terapisi olacaktır. Evlilik terapisi tek başına alabilineceği gibi çiftler birlikte de katılabilir. Hatta birlikte katılım sağlandığında faydasını çok daha net görebilirsiniz. 

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Evlilik terapisine ne zaman gitmeliyiz? Derseniz bunu da şöyle sıralayabiliriz.  

  • Eğer kendinizi mutsuz hissediyorsanız,

  • Sürekli olarak evliliğiniz iççinde kısır bir döngüde bulunuyorsanız,

  • Kendinizi artık değerli gibi görmüyorsanız,

  • Evliliğinizin geleceğine umutlu bakmıyorsanız,

  • Kendiniz ve eşiniz için güven duymuyorsanız,

  • Artık sizin için her şey tükenmişse,

  • Eşinizle birlikte karar almakta zorlanıyorsanız,

  • Artık onunla kalmak size zulüm gibi geliyorsa

Yukarıda saydığımız durumlar ve bu durumlara yakın konularda içinden çıkılmaz hissediyorsanız artık profesyonel bir desteğe mutlaka ihtiyacınız var demektir. Evlilik terapisi için önemli bir hatırlatma yapacak olursak bu terapiyi alabilmeniz için evli olmanızda gerekmiyor. 

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