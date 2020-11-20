Fazla Protein Tüketmenin Zararları

Proteinler, vücudumuzun ihtiyaç duydukları en temel yapı taşlarından biridir. Ancak tüm besin değerlerinde olduğu gibi, fazla protein tüketmenin zararları da bulunmaktadır. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve kas oluşumunu sağlamak için ihtiyacımız olan protein, aşırı miktarda alındığında ve bunun sürekli tekrar etmesi durumunda sağlığınız için zararlı hale gelebilir.

Fazla Protein Tüketmenin Zararları

Kanser Riskini Artırır

Yurtdışında yapılan bilimsel çalışmalar fazla protein tüketmenin, kanser riskini artırdığını ortaya koymuştur. Daha çok 50 yaşından sonra fazla protein tüketiminin hastada diğer olumsuz unsurlarında bir araya gelmesi halinde, kanserli hücrelerin oluşumuna etki ettiği görülmüştür.

Ancak kanserin farklı olumsuzlukların bir araya gelmesi ile oluşan bir hastalık olması nedeniyle, sadece fazla protein tüketiminin kansere yol açtığını söylemekte yanlış olacaktır.

Erken Yaşlılık Belirtilerini Artırır

Vücudumuz için oldukça önemli yapı taşlarından biri olan protein gereğinden fazla alındığında, yaşlanma hızını artırabilir. Özellikte hayvansal protein kaynaklarının aşırı miktarda tüketilmesi, erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Kemik Erimesine Neden Olabilir

Fazla protein tüketiminin zararları arasında, kemik erimesine zemin hazırlaması önemli bir yer tutar. Özellikle orta yaşlardan sonra vücudun aşırı protein alması, kan dolaşımı üzerindeki asidin artmasına neden olur. Vücut ise bu asidi dengelemek için kemiklerdeki kalsiyumu kullanarak, kemik erimesi veya daha sağlıksız kemiklerin oluşması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Böbrek Hastalıklarına Sebep Olabilir

Vücuttaki asit dengesinin bozulmasına neden olan aşırı protein tüketimi, böbrekler üzerinde de ciddi olumsuzluklara neden olabilir. Vücudun almış olduğu tüm besin kaynakları böbreklerde süzülerek, vücut için kullanılacak alanlara ulaştırılır.

Proteinlerin fazla tüketilmesi kalsiyum, fosfat ve ürat gibi şeylerin atılımına fazla sebep olduğu için böbreklerde birtakım ciddi rahatsızlıkların görülmesi söz konusu olabilir.

Kilo Alımını Artırır

Vücudun fazla protein alması karbonhidrat açlığını artırarak, buna bağlı bir şekilde kilo alımını arttırılabilir. Bu yüzden uzmanlar kilo vermek için protein ağırlıklı diyetlerin uzun süre yapılmaması gerektiğini tavsiye ediyorlar.

Protein ağırlıklı diyetler zayıflayarak kas oluşumunu desteklese bile, ortaya çıkacak karbonhidrat açlığı kişinin ileriki süreçte daha fazla yemek yemesine neden olacağı için kilo alması kaçınılmaz olacaktır.

Yağlanmaya Neden Olur

Proteinlerin karbonhidrat ve yağlar gibi vücut tarafından depolanmaması nedeniyle, fazla tüketilmesi halinde yağa dönüşmekte ve yağ olarak vücutta depolanmaya başlamaktadır. Bunun sonucu olarak da yağlanma ve yağlanmaya bağlı kilo artışı görülebilir.

Günlük Alınması Gereken Protein Miktarı Nedir?

Proteinin günlük alınması kadar, tek öğünde günlük ihtiyacın karşılanması yerine tüm öğünlere dağıtılmış olması önem taşır. Protein alımı kişinin kilosu dikkate alınarak hesaplanır.

Hafif aktif kişiler kilo başına; 0,8 ile 1 gram

Orta derecede aktif olanlar kilo başına; 1-1,20 gram

Çok aktif kişiler, ağır işte çalışanlar ve sporcular, aktivite durumuna göre 1,5 ile 2 gram

Aralıklarında protein almalıdır. Bu oranlar, vücudun sağlıklı olabilmesi için günlük alınması gereken miktarlardır.

Kümes hayvanlarının etleri ve yumurtaları, balık, yağsız kırmızı et, fındık, badem, ceviz, fasulye, kepek ekmeği, bezelye, fıstık ezmesi, süzme peynir, süt ve diğer süt ürünleri, kabak çekirdeği ve kuru incir gibi besinler, protein açısından zengin başlıca besin kaynaklarıdır.