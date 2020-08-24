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Fizik Tedavide Pek Bilinmiyor ama Faydası Saymakla Bitmiyor

Estetik alanında adını sıkça duyduğumuz Mezoterapi, rehabilitasyon alanında da hastalara sağladığı faydaları ile ön plana çıkıyor.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:10
Fizik Tedavide Pek Bilinmiyor ama Faydası Saymakla Bitmiyor

Fizik Tedavide Pek Bilinmiyor ama Faydası Saymakla Bitmiyor

Doğal bitki özleri, vitaminler, proteinler, kan akımını düzenleyen ilaçlar ve vitaminlerin karışımı ile mezoderm kaynaklı dokulara enjeksiyon (iğne) yoluyla ağrının olduğu bölgeye uygulanan yöntem; kas iskelet sitemi rahatsızlıklarından, epikondilit tedavisine (tenisçi ve golfçü dirseği), eklem ağrıları ile seyreden osteoartrit (kireçlenme) tedavisinden, siyatalji olarak adlandırılan (bacakta ağrı ve uyuşma, yürüme güçlüğü ile seyreden sinir ağrısı) rahatsızlıklarına kadar birçok ağrı sorununa çözüm olarak vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Güzelleşmek adına yapılan ve oldukça popüler olan Mezoterapi, birçok nedenden dolayı ortaya çıkan ağrılara çözüm olarak rehabilitasyon alanında da karşımıza çıkıyor.Hazırlanan karışımın çok ince uçlu iğneler ile enjekte edilmesiyle yapılan tedavi şekli bölgesel olarak ağırının olduğu bölgeye uygulanıyor.

Daha Kalıcı Etki İçin Egzersiz Şart

İlaç kullanımının ve uygulama sıklığının daha az olduğunu dile getiren Romatem Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, “Bizim hep estetik alanda adını duyduğumuz bu teknik, fizik tedavi metotları ile birlikte uygulanabilir. Faydaları da saymakla bitmiyor. Etkilerinin kalıcı olması için sonrasında mutlaka bireye özgü planlanmış egzersiz programları ile desteklenme çalışmaları yapılması lazım. Avrupa'da yaygın olarak ağrı tedavisinde kullanılırken, ülkemizde ise estetik alanında daha çok kullanlıyor algısı hakim. Oysa fizik tedavi alanında oldukça etkili bir çözüm olarak karşılaşıyoruz. Uygulama yapılan bölgede sinir uçları uyarılarak kan akımı düzenlenir ve immunolojik (bağışıklık sistemi) yanıtı ortaya çıkar. Sistemik olarak kullanılan ilaçların çok daha düşük dozları bölgesel olarak uygulandığından ilaç yan etkileri de daha az görülür. Bağ ağrısı (migren ) tedavisinde bile bu yöntemden faydalanabiliriz” ifadelerini kullandı.

Selülitlerinize İğne Vurun

Raif sözlerini şöyle sürdürdü: “Estetik olarak ise cildi tekrar canlandırması ile bilinen Mezoterapi, yaşlandırma karşıtı olması nedeniyle vatandaşların daha çok ilgi göstermesine sebep oluyor. Hyalüronik asit, kolajen, vitamin, mineraller, aminoasitler, enzimler tek başına ya da karışım şeklinde verilir. Ciltte hücresel aktivitenin uyarılması ile özellikle kolajen elastin gibi destek liflerinin salınımı artar aynı zamanda hiyalüronik asit desteği ile derinin neminin, parlaklığının artması sağlanır. Saç ekiminde de baya etkili bir yöntem.Aynı zamanda yağ hücrelerinde fazla miktarda yağ depolanması ile oluşan selülit problemlerinde de bu yöntemden faydalanıyoruz. Selülitin derecesine göre planlama yapılır, dolaşımı düzenleyen, yağ yıkımını uyaran, ödemin azaltılmasını sağlayan ve bağ dokuyu destekleyen bitkisel kaynaklı ürünler ve ilaçlar ile hazırlanan karışımlar mezoterapi tekniği kullanılarak uygulanır.”

Anahtar Kelimeler:
Fizik Tedavi
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