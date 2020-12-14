Gargara seçerken nelere dikkat etmeli

Uzmanlar, pandemiyle mücadelede ağız hijyenini sağlamak üzere gargara yapılmasının önemine vurgu yapıyor. Ağız boşluğunun vücudun patojenlerle ilk karşılaşma noktalarından biri olması, bakterilerin ağızda kolonize olup alt solunum yollarına daha kolay ulaşmasına neden olabiliyor.

Günlük olarak gargara kullanımının ağız hijyenini artırdığı gibi patojenlere karşı da etkili olabileceğini belirten uzmanlar, piyasada tüketiciye sunulan gargara ürünleri içeriklerinin iyice araştırılarak kullanılması gerektiğini vurguluyor.

Yapılan bir klinik çalışmada ağız hijyeni ile “SARS-CoV-2” enfeksiyonları arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmış ve ağız hijyeninin artırılmasının hastalık şiddetini azaltabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.

Peki hangi içeriğe sahip gargaraların tercih edilmesi gerekiyor?

Ağız hijyenini sağlamada altın standart; Klorheksidin2

Klorheksidin günümüzde güvenle kullanılan, ağız boşluğunda plak oluşumunu engelleyen ve ağız hijyenini destekleyen etkili bir içeriktir. Her gün evden çıkmadan önce Eludril Care Gargara kullanarak ağız hijyeninizi destekleyebilirsiniz. İçeriğinde bulunan %0,1 klorheksidin sayesinde sağlıklı diş etlerini korumak için ağız hijyenini sağlayan Eludril, aynı zamanda diş etlerini de yatıştırıyor. Ferahlatıcı ve rahatlatıcı tadıyla diğer ağız bakım ürünlerinden ayrışan Eludril Care Gargara, gençler ve yetişkinlerin yanı sıra çocukların kullanımına da uygun.