Gebelerde diş problemlerine dikkat



Hormonal değişimler, menstrüel dönem ve menopoz gibi faktörler doğrudan diş ve diş etlerini de etkiliyor. Kadınların kemik yapısı ve kalsiyum oranının erkeklere göre farklı olması ise, diş ve diş eti hastalıklarına daha yatkın olmalarına sebep oluyor. Bu nedenle kadın ve ağız diş sağlığı toplumda büyük önem taşıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi ve Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi olan Sn. Dt. Güzin KIRSAÇLIOĞLU, kadın ağız ve diş sağlığının hormonal değişimler ve gebelik gibi faktörlerle doğrudan ilişkili olarak, doğacak bebeğin sağlığını direkt etkileyebildiğine vurgu yapıyor…

Gebelik esnasında diş ve diş eti problemleri, hormonal değişimler ve düşük metabolizmanın etkisiyle artabiliyor. Diş ve diş eti problemleri olan kadınların düşük doğum ağırlıklı ve erken doğum riski taşıması, doğacak çocuğun sağlığını da etkiliyor. Ayrıca annenin ağız florası, çocuğun ağız florasını da etkileyeceğinden diş ve diş eti bakımı anneler ve gebeler için oldukça büyük önem taşıyor. Ergenlik döneminde ise hormonal değişimler ve düzensiz beslenme alışkanlıkları diş çürüklerine yol açabiliyor. İyi bir ağız hijyeni, düzenli diş hekimi kontrolleri, diş taşı temizliği ve röntgenler kadın ve erkek ağız sağlığı için önemlidir. Gebelik öncesinde diş sağlığı problemlerinin giderilmesi, gebelik döneminde çıkan sorunların önüne geçiyor.

SOL ELLE DİŞ FIRÇALAMAK, ALZHEIMER RİSKİNİ AZALTABİLİR Mİ?

Dt. Kırsaçlıoğlu diş ve diş eti bakımlarının annelerde ve gebelerde büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekerek; “Annenin ağız florası yani annenin ağzındaki bakteriler çocuğu beslemesi esnasında direkt çocuğun ağız florasını etkiliyor ve çocuğun ağız florasında değişkenliklere neden oluyor. Bu nedenle annelerimizin diş ve diş eti bakımlarındaki problemleri gidermek için daha genç yaşta alınacak önlemlerle bunun önüne geçebiliriz. Her gebelikte bir dişim gitti inanışı toplumda aslında yaygın bir inanıştır fakat her gebelikte bir diş gitmek zorunda değildir. Ağız ve diş sağlığında iradenin de çok büyük önemi vardır. Yani abur cubur atıştırmanın, tatlı ve çikolata gibi besinleri tüketmenin ağız ve diş sağlığı üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur. Gebelik esnasında dişte oluşacak bir ağrı eğer kanal tedavisi ile sonuçlanacaksa bu hekimi zorda bırakır. O nedenle ağızda eğer ileri düzeyde çürükler varsa ya da dolguların altlarında sorunlar varsa bunlar gebelik öncesinde giderilmesi gerekir. 20 yaş dişleri, gebelik öncesinde çekilmesi gereken dişler arasında yer alıyor. Gebelik sürecinde reflü ve kusma nedeniyle dişlerde aşınmalar olabiliyor. Ayrıca, alzheimer hastalığının da ağız ve diş sağlığıyla ilişkisi olduğu ve sol elle diş fırçalama gibi farklı yöntemlerin alzheimer riskini azaltabileceği de bilimsel olarak kanıtlanıyor. Periodontal (diş eti) sorunlarının, ağızdaki amalgam dolguların alzheimerı tetiklediği bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Sol elle diş fırçalama yani rutin yaptığımızın dışında işlemler yapmak, 40 yaş üstü hastamıza önerdiğimiz bir durum. Üstelik diş fırçalamanın etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi kişinin sonuç itibari ile mental olarak hareketlerini yaparken normal rutinin dışına çıkması da alzeheimerı engelleyecek unsurlardan bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

GEBELİKTE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN BESİNLER

Gebelik dönemi ve hormonal değişiklikler diş ve diş etlerini etkileyebiliyor. Bu nedenle beslenme alışkanlıklarına ve diş dostu ürünlerin kullanımına da özen göstermek gerekiyor. Gebelik döneminde ağız ve diş sağlığını güçlendiren yiyecekler ve ürünler şunlardır;

: Ada çayı antiseptik özelliği ile ağız ve diş sağlığını korur. Günde bir bardak şeklinde tüketilebilir.

Yeşil çay: Yeşil çay da antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Aynı zamanda antioksidan özelliği ile de ağız ve diş sağlığını destekler. Tüketirken hafif ılıtarak kullanmak faydalı olabilir.

Peynir: Peynirin içerisinde bulunan kazein diş çürüklerini engelleyici bir proteindir. Yemek sonrasında peynir tüketmek ağız ve diş sağlığını destekler.

Yer fıstığı: Yer fıstığı kalsiyum ve potasyum bakımından zengindir. Diş ve diş eti sağlığı için faydalı bir besindir. Brokoli ve brüksel lahanası gibi bitkisel kalsiyum kaynakları da tercih edilebilir.

Süt: Tartışmalı olsa da süt tüketimi ağız ve diş sağlığı için faydalı olabilir.

Elma, çilek ve kivi: Bu meyveler diş yüzeyinde temizleyici bir etkiye sahiptir. Ayrıca diş ve diş etlerine masaj yapar.

Bunların yanı sıra, diş dostu logolu sakızların tüketimi, tükürük miktarını artırarak dişlerin arasından geçmesini sağlar. Fırça ve macun seçimi de kadınların diş boyutuna göre belirlenmelidir. Kadınların ağız ve diş sağlığını koruması için bu besinlere ve ürünlere dikkat etmeleri önem taşıyor.