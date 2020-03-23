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Gebelik boyunca bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu

Bağışıklık sistemi, adeta bir kalkan misali sizi hastalıklardan, mikroplardan, toksin ve enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sistemi vücut direncinizi ayakta tutan en önemli sistemdir.

23 Mart 2020 Pazartesi 11:17
Gebelik boyunca bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu

Gebelik boyunca bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu

Gebelik döneminde doğal olarak kendinizle ilgili hassasiyetleriniz artar. Çünkü kendiniz kadar düşünmeniz gereken en değerli varlığınızı taşıyorsunuz. Özellikle bu dönemde bebeğiniz kadar önemli bir konu da bağışıklık (immun) sisteminizdir.

Bağışıklık sistemi, adeta bir kalkan misali sizi hastalıklardan, mikroplardan, toksin ve enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sistemi vücut direncinizi ayakta tutan en önemli sistemdir.

Gebe kadınlar, gebe olmayanların aksine hastalık ve enfeksiyonlara yakalanmaya daha eğilimlidirler. Bu nedenle anne adayları için bağışıklık sistemini en üst düzeyde güçlü tutmak zorunludur. Çünkü bu dönemde vücut bebeği kabul edebilmek için bağışıklığını düşürür.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay (Görgen), gebelik boyunca bağışıklık sistemini güçlendirmenin yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

DÜZENLİ PROBİOTİK TÜKETİN

Bu tüketimi yoğurt, kefir gibi doğal gıdalardan alacağınız gibi, eczane veya ilaç satan marketlerden destek tedavisi şeklinde de alabilirsiniz. Probiotikler hem sizin hem bebeğinizin bağışıklığını güçlendirecek, aynı zamanda uzun vadede bebeğinizi astım ve alerjik hastalıklara karşı koruyacaktır.

DENGELİ BESLENİN

İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek dengeli bir beslenme planı uygulayın. Aşırı beslenmeyin, yeterli ve dengeli beslenin. Yeterince protein, yağ, karbonhidrat ve vitamin alın.

YETERİNCE UYUYUN

Yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Çünkü düzenli ve yeterli uyku bağışıklığınızı artırır. Fizyolojik ve psikoljik açıdan sizi güçlendirir.

D VİTAMİNİ VE ÇİNKO

Yeterli D vitamini ve çinko aldığınızdan emin olun.

SU İÇİN

Asla susuz kalmayın. Günde 8-12 bardak su tüketimi şarttır. Su hayattır.

SOĞUK VE SICAK HAVALARA DİKKAT

Kış mevsiminde aşırı soğuklarda dışarı çıkmayın. Yazın ise asla aşırı güneşe maruz kalmayın.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Düzenli olarak egzersiz yapın. Böylece vücut ısınız, kan dolaşımınız ve hormonal dengeniz regüle olacaktır.

Yukarıdaki noktalara özen gösterirseniz, gebelik sürecinizi endişeden uzak ve gülümsemeyle geçirebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesiyle hem kendinizin hem de doğacak bebeğinizin yaşam kalitesini artırırsınız.

GEBELİKTE ZAYIF BAĞIŞIKLIK SİSTEMİN ETKİLERİ NELERDİR?

Enfeksiyonlara, toksinlere ve mikroplara kolayca yakalanabilirsiniz.

Alışılmıştan çok daha sık mevsimsel gribe yakalanabilirsiniz.

Yorgunluk ve halsizlik gebelikte sık görülen belirtilerdir ama bağışıklık sisteminiz zayıf ise bu şikayetleriniz daha fazla olacaktır.

Sabah bulantıları da gebelikte sık rastlanan bulgulardandır ama zayıf bir bağışıklık sisteminiz varsa, diğer belirtiler gibi bunu da daha yoğun yaşayabilirsiniz.

Güçlü bir bağışıklık sistemi sağlıklı bir fetüs demektir. Böylece bebeğinizin büyüme gelişmesi normal devam edecektir.

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Anahtar Kelimeler:
GebelikBağışıklık Sistemi
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