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Gebelikte hangi vitaminler alınmalı?

Gebelikte ilk 3 ay beslenmenin son derece önemli olduğunu belirten Kadın Doğum Uzmanı Dr. Özlem Yüksel Aybek anne adayları için B12, B6, ve B1 vitaminlerinin önemine dikkat çekti.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:48
Gebelikte hangi vitaminler alınmalı?

Gebelikte hangi vitaminler alınmalı?

           

 

Bebek bekleyen anne olmaya hazırlanan kadınlar, gebelik süresince vitamin eksikliğinin ciddi sorunlara neden olabileceği uyarısı geldi. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Özlem Yüksel Aybek gebelik öncesi ve hamilelik süresince anne adaylarında yoğun olarak görülen vitamin eksikliği konusunda yapılması gerekenleri anlattı.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Özlem Yüksel Aybek şu bilgileri verdi:

Gebelikte fetal büyüme ve gelişmenin yoğun olması, annenin beslenme ihtiyaçlarının değişmesini gerektirir. Folik asit, gebelik öncesi ve gebelikte ilk 3 ay mutlaka kullanılması gereken takviye gıdaların başında gelmektedir.

Folik asidin gebelik öncesi kullanımı fetal nöral tüp defektlerinin oluşumunu azalttığı için önemlidir. Folik asit anemiyi, gebeliğe bağlı hipertansif durumları, düşükleri, erken doğumları, otizm spektrum bozukluklarını ve gebelikteki depresyonu önler.

HANGİ VİTAMİNLER HANGİ DÖNEMDE KULLANILMALI?

Çinko kullanımı normal fetal büyüme nöral gelişim de dahil olmak üzere birçok biyolojik fonksiyonda rol oynar. İyot eksikliğinin maternal ve fetal/ neonatal hipotiroidizm gibi potansiyel olarak zararlı etkileri vardır. Metilkobalamin (B12 vitamini), folik asit ile birlikte yakın işlev görerek DNA sentezi ve hücre metabolizmasında rol oynar. B1 vitamini ve B6 vitamini, vücuttaki birçok enzim için koenzim işlevi görmektedir. Ayrıca B6 vitamini gebelikte bulantı ve kusmaların önlenmesinde çok etkilidir. Gebelikte D vitamini eksikliği erken doğum, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve düşük doğum ağırlığına sebep olmaktadır.

             Gebelikte bazı vitaminler normal embriyonik ve fetal gelişimi desteklemektedir. Bu vitaminlerin kullanımı bazı kongenital anomalileri, gebeliğin hipertansif bozukluklarını, gestasyonel diyabeti, erken doğumu, olumsuz anne ve yenidoğan sonuçlarını engellemektedir. Gebelikte bu vitaminlere ihtiyaç artmaktadır ve mutlaka dışarıdan takviye gıda olarak alınmalıdır.

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