Geceleri el ve parmak ağrısı ile uyanıyorsanız dikkat!

Sinir sıkışmaları içinde en yaygın görülenlerden biri olan karpal tünel sendromunun belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlatan VM Medical Park Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, “Geceleri el ve parmaklarda ağrı ve uyuşma ile uyanıyorsanız, sebebi karpal tünel sendromu olabilir” dedi.

Karpal tünel sendromunun; median sinirin el bileğindeki geçtiği kanal içinde sıkışması sonucu oluşan bir hastalık olduğunu ifade eden VM Medical Park Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, “Çoğu olguda hiçbir spesifik sebep belirlenememekle birlikte, el veya el bileğinin tekrarlayan hareketlerinin oluşturduğu mikro travmalar sonucu, el ve özellikle ilk 3 parmağımızın hareketlerini yaptıran ve ilk 3 parmakla birlikte yüzük parmağının da yarısının duyusunu alan Median Sinir’in kanal içinde baskı altında kalmasına ve sinirin görevindeki bozulmalarla el- bilek hastalığına yol açar” diye konuştu.

ÖRGÜ, TIĞ İŞLERİ YAPANLAR VE HALI SİLKELEYENLER RİSK GRUBUNDA

Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, karpal tünel sendromunun kadınlarda ve erkeklerde ortaya çıkma sebepleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Kadınlarda örgü, tığ gibi el işleri, tarla tapa işleri, bahçe çapalama gibi, süt sağma, halı silme, silkeleme, bulaşık yıkama gibi işler; erkeklerde el veya bileğinin kaba pozisyonları, el aletlerinin uzun süredir kullanılıyor olması (matkap, kompresör vb.), uzun süreli tornavida, kazma kürek kullanımı, odun kesme gibi travma oluşturan faktörler, uzun süreli bilgisayar faresi kullanımında el bileğinin masa üzerinde masa ile kemikler arasında sıkışmaya maruz kalması karpal tünel sendromunun oluşmasında rol oynayabilir. Hastalık lokal travmaları olanlarda, obezite hastalarında, endokrin hastalıkları olanlarda, geçici olarak gebelerde, diyaliz hastalarında ön kolda A-V diyaliz şantı olan böbrek hastalarında, şeker hastalarında, romatoid artritli hastalarda daha sık görülür.”

Hastalığın kadınlarda erkeklere oranla 4 kat fazla görüldüğünü işaret eden Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, belirtiler konusunda ise şunları söyledi:

“Karakteristik olarak hastalar geceleyin ‘uyuşuk el’ ile uyanırlar. Uyuşma hissini el sallayarak, sarkıtarak veya parmakları ovalayarak hafifletmeye çalışırlar. Ellerini koyacak yer bulamazlar, çoğu hasta elini duvarlara dayama ihtiyacı duyar. Yastık altına koymaya, ellerini sıcak ya da soğuk su altına tutma ihtiyacı hissederler ancak hiçbir pozisyonda ağrıları geçmez. Uyuşukluk avuç içinde, özellikle başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısında meydana gelir. Bilinmeyen nedenlerle serçe parmağın subjektif tutulumu da nadir olarak görülür. El kuvvetsizliği, özellikle el sıkmada kuvvetsizlik, çaydanlık veya tencere bile kaldıramama gibi güçsüzlükler kaslarda erime ile birlikte olabilir. Nadiren kas erimesi ve hiç ağrı şikâyeti olmaksızın da kendini gösterebilir. Bir bardağı bile kaldırmada zorlandıklarını ifade eden hastalar vardır.”

FAZLA KİLOLAR VERİLMELİ

Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, el ve el bileğini zorlayacak, ezilmesine maruz kalacak hareketlerden ve mekanik travmalardan korunmak için şeker hastalığı gibi altta yatan başka hastalıklar varsa, bunların idame tedavisini aksatmamak, regülasyonunu sağlamak gibi temel faktörlere riayet etmenin gerektiğini vurguladı.

Karpal tünel sendromunda kısa süreli, hafif tutulum gösteren veya hipotiroidi gibi şişmanlık ya da gebelikte alınan kiloların, yani sebep olup şiddetlendiren fenomenlerin düzeltilmesinin beklendiği olgular için cerrahi olmayan tedavinin önerildiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, ancak cerrahi olmayan tedaviye dirençli olgularda veya ciddi duyu kaybı, kas erimesi, kuvvet kaybının mevcut olduğu durumlarda ameliyatın gerekli olabileceğini söyledi.

KARPAL TÜNEL BİR SİNİR AMELİYATI

Ameliyatların lokal anestezi ile hastayla sohbet edilerek yapıldığını ve yaklaşık 30 dakika sürdürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, “Genelde hastalar daha ameliyat gecesinde çok büyük rahatlama hissetmekte ve ağrı sızılarından kurtulmaktadırlar. Bu durum kişisel tecrübelerimizde yaklaşık yüzde 95-98 oranlarına ulaşmaktadır. Ameliyat bittikten sonra yara yerinin kapatılması çok büyük oranda estetik dikişle olduğundan, ameliyat sonrası dikiş alma söz konusu olmamaktadır. Ameliyatın ardından hastalar yaklaşık 1-2 saat gözlemde tutulduktan sonra evlerine taburcu edilmektedir. Ameliyattan çıkar çıkmaz, yemek yeme, üstünü değiştirme, düğmelerini ilikleme gibi kendi günlük işlerini yapabilirler. Ancak ilk 3 gün ellerini sarkıtmamaları önerilmekte, 2 ay süre ile bulaşık, çamaşır, halı silme- süpürme, örgü-tığ, tornavida kullanma gibi el bileğini zorlatacak aktivitelerden uzak durmaları gerekmektedir” açıklamasında bulundu.