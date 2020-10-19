Geçmeyen kalça ağrılarını mutlaka önemseyin

Yaş, yaralanma ya da çeşitli hastalıklar kalça eklemlerinin yıpranmasına sebep olabiliyor. Yıpranmış kalça eklemleri hareket etmek, yürümek ve oturup kalkarken ağrıya neden olabiliyor. Zaman içinde kişinin hareket kabiliyeti de azalıyor, bu sebeple kalça eklemine protez ameliyatı gerekli olabiliyor. Ancak erken teşhis ile gerekli önlemleri alınarak, hasta güçlü bir eklem yapısına kavuşabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, kalça kireçlenmesi ve erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi.

Kalçada kireçlenmeye neden oluyor

Kalça eklemi çok güçlü olsa da anatomik yapısından dolayı hareket esnasında eklem yüzleri birbirine zarar verebilmektedir. Doğuştan gelen kalça bozuklukları, kırıklardan sonra oluşabilecek kalça çukuru bozulmaları, avasküler nekroz gibi hastalıklar, genetik miras ya da futbol gibi spor dalları kalça eklemindeki hastalıkların temel nedeni olan eklem anatomisinin bozulmasına yol açabilir. Bu bozulma sonucunda oluşan anormal sürtünme ve anormal stres yoğunlaşması; kıkırdağın yıpranmasına, dökülmesine, yırtılmalara yol açarak kireçlenmeye giden yolu açmaktadır.

Ani kalkışlarda hissedilen ağrılara dikkat!

Kalça ekleminde problemi olan kişiler genellikle kasıkta görülen kalça eklemi ağrısından şikayet eder. Kalça kaynaklı kasık ağrıları, uzun süre oturduktan sonra aniden kalkarken sanki kasığa bir bıçak saplanması şeklinde kendini gösterir. Kalça kilitlenir, kişi hareket edemez. Böyle bir ağrı kesinlikle basit bir kalça ağrısı olarak düşünülmemelidir. Ayrıca merdiven inip çıkarken zorlanma yaşanabilir. Aksama ve ağrı nedeniyle topallama gibi şikayetler de ortaya çıkabilir.

Basit bir kalça filmi erken teşhisi mümkün kılar

Vücut ağırlığını azaltmak büyük önem taşıyor

Kalça ekleminde hissedilen ağrıda yapılan özel testlerle hastanın belli hareketleri yapıp yapamadığı incelenir. Kalça filmi kalçanın yapısında bozukluk olduğunu gösteren çok önemli ayrıntıları ortaya koyabilir. Böylelikle tedavisi mümkün olmayan, kişiyi protez ile yaşamaya mahkum bırakan bir hastalık olan kireçlenmeye doğru gidebilecek bir tablo, çok önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir.

Kalça eklemi vücudun en fazla yük taşıyan eklemidir. Bu nedenle aşırı kiloyla daha fazla yük taşıması önlenmelidir. Kalça ekleminde kireçlenme olan aşırı kilolu kişilerin mutlaka beslenmesine dikkat etmesi ve kilo vermesi gerekir. Kalça eklemi çevresindeki kasların kuvvetini ve dengesini ayarlamak için özel bir egzersiz tedavisi önerilir. Kişinin bel fıtığı gibi bir sorunu yoksa esneme ve germe harekelerini içeren yoga ve pilates önemli derecede katkı sağlayabilir. Bunun yanında kişinin ihtiyacına göre ağrı kesici, kas gevşeticiler de verilebilir.

Eklem koruyucu cerrahi ile tedavi mümkün

Kalça eklemi koruyucu ameliyatların gerektiği durumlarda kalça artroskopisi adı verilen kapalı ameliyatlar, eklem içi problemlerin giderilmesini sağlar. Bir diğer teknik ise “Güvenilir Luksasyon”dur. Bu teknikte kalça yuvasından çıkarılır. Kalçanın yuvasından çıkması normalde dolaşımı bozarak, kalçada çok ciddi hasara neden olabilmektedir. Ancak geliştirilen bu yöntemde kalça yuvasından eklem korunarak çıkartılmakta ve yapılan müdahaleyle gelişebilecek kireçlenme önlenmektedir.