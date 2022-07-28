Genç Yaşta Saç Kayıpları Engellenebilir mi?



Saç dökülmesi genelde yaşlanma ile birlikte görülse de genç yaşlarda da görülebilen bir problemdir. Saç dökülmesi sorunun altında birçok etken bulunmaktadır. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nden Saç Ekimi Uzmanı Dr. Ahmet Ayık saç dökülmeleri hakkında bilgilendirdi.



Sağlıklı ve yetişkin kişilerde yaklaşık olarak 150.000 adet kadar saç teli bulunmaktadır. Her gün insanlarda yaklaşık olarak 80 ila 120 saç teli dökülmektedir ve bu durum normal olarak ifade edilmektedir. Bu durum genelde saç derisinin belirgin bir şekilde incelmesine sebep olmaktadır. Çünkü kaybedilen saçların yerine aynı anda yerine yeni saçlar gelmektedir. Saç kaybı da bu doğal döngünün bozulduğu zaman ve saç foliküllerinin zarar gördüğünde meydana gelmektedir.

Saç kayıpları neden olur?

Saç dökülmeleri engellenebilir mi?

Saç dökülmelerine sebep olan birçok etken vardır. Bu etkenlerden biri aile öyküsü yani bir başka deyişle kalıtımsal durumlardır. Kalıtımsal durumlar genellikle yaş aldıkça ve öngörülebilir bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir diğer etken ise hormonal değişiklikler veya tıbbi durumlardır. Hamilelik, doğum, menopoz ve tiroit problemler gibi hormonal bozukluklar dahil olmak üzere çeşitli koşullar, kalıcı ya da geçici saç dökülmelerine sebep olabilmektedir. Tıbbi koşullar ise saçkıran gibi kafa derisi enfeksiyonlarına ve bunun sonucunda düzensiz saç dökülmesine sebep olmaktadır. Ayrıca kanser, depresyon, stres gibi birçok etkenler saç dökülmelerine sebep olmaktadır.

Saç dökülmesine sebep olan bir tıbbi durum mevcutsa öncelikle o sorunun tedavisinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca saç dökülmesinde insanlar beslenme ve uykularına dikkat ettikleri zaman; saç için önerilen losyonlar veya gerekli ek gıda takviyeleri destek alınırsa, bedensel ve ruhsal sağlığı konusunda bir problem yoksa saç dökülmeleri kontrol altına alınabilmektedir. Genetik sebeplerinden dolayı saç kayıplarını önlemek ve yeni saç tellerin çıkmasını sağlamak günümüz bilimsel metotlarla mümkün değildir. Genellikle 16-40 yaşları arasında ortaya çıkan genetik saç dökülmeleri ek takviye ilaç veya kozmetik alt yapılı ürünlerle kontrol altına alınabilmektedir. Ancak her ürün, her etken madde herkeste aynı etki göstermeyeceği unutulmamalıdır.

Saç ekimi ne zaman tercih edilmeli?

Saç dökülmesi yaşayan kişiler çözüm olarak saç ekimi işlemine başvurmaktadır. Ense üstünde veya vücudun herhangi bir bölgesinde bulunan saç köklerinin eksik olan bölgeye nakledilmesiyle saç ekim işlemi gerçekleşmektedir. Ayrıca saç dökülmeleri mevsim değişiklerinde hemen hemen herkesin başına gelen bir durumdur. Fakat bu saç dökülmeler herhangi bir sorun oluşturmazken bazı belirtiler kelleşmeye veya seyrekliğe neden olmaktadır. Bu tip sorunlarla karşılaşıldığı zamanda saç ekimi işlemi kişiler için uygulanacak en iyi çözüm yöntemidir.

