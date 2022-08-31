Gıda Zehirlenmesinde Erken Müdahale Tedaviyi Kolaylaştırıyor



Bozulmuş gıdaların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan gıda zehirlenmeleri kendini ishal, kusma ve karın ağrısıyla gösteriyor. Özellikle sıcak günlerde daha sık görülen gıda zehirlenmelerinde erken müdahalenin önemine dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Ayris Gürsili, bu sayede yaşanabilecek olumsuzların önüne geçilerek, daha kolay bir iyileşme sağlanabileceğini belirtiyor. Dyt. Gürsili, bakteri, parazit, virüs ve organizmaların sindirim sistemine karışmasıyla ortaya çıkan gıda zehirlenmelerinin daha ağır olduğu durumlarda ise mutlaka bir sağlık kurumuna başvurulması gerektiğinin altını çiziyor. Dyt. Gürsili, gıda zehirlenmelerinde teşhisin nasıl konulduğuna dair ise şu bilgileri paylaşıyor: “Hasta ile doktorun buradaki iletişimi, rahatlıkla tanı koymasını sağlar. Hasta hastaneye gelmeden önce tükettiği besinleri hekim ile paylaşır. Hasta belirtilerini ve ne kadar süredir bu belirtileri yaşadığını hekime ifade ederek tanı koyma sürecini hızlandırır. Doktor fiziksel muayene ile zehirlenme belirtilerini gözlemler. Eğer toksinlere bağlı olarak bir zehirlenme gerçekleşmişse; yapılacak tahliller ile ortaya çıkar. Hekiminiz sizden, kan ve dışkı testi veya parazit muayenesi isteyebilir. Tüm bu tahliller ve tetkikler sonucu doğru bir tedavi yöntemi uygulanmaya başlar.”

gıda zehirlenmelerinde doğru bilinen yanlışları ise şöyle sıralıyor: “Bozuk yiyeceklerin kötü koktuğu ve göründüğü için bozulduğunun rahatça anlaşılabileceğine dair yanlış bir kanı bulunuyor. Oysa bozulan her gıda kötü görünüp kokmayabilir. Çünkü bakteriler gözle görülmezler ve bu durumne sebep olabilir. Bunun yanı sıra bazı kişiler az pişmiş yumurtanın hem daha lezzetli hem de sağlıklı olduğunu düşünüyor. Oysa size lezzetli gelse de yumurtanın zehirlenmelere neden olmaması için beyazının da sarısının da çok iyi pişmiş olması gerekir. Bunun gibi bir başka yanlış kanı da eti biraz pişirip sonra mangalda pişirmeye devam etmenin sağlıklı olduğu düşüncesi… Oysa eti böyle pişirmek bakteriler hızla çoğalmasına ve sonrasında zehirlenmelere yol açabilir.”

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Ayris Gürsili, gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için meyvelerin su ve fırça yardımıyla iyice yıkanmasını, sebzelerin ise su dolu bir kapta bekletilip iyice temizlendiğinden emin olduktan sonra tüketilmesini öneriyor. Aynı anda yapılan yemeklerle, aynı mutfak araç ve gereçlerini kullanmak gerektiğini de hatırlatan Gürsili, “Örneğin; çiğ et kesilmiş bir tahtada, güzelce yıkanmadan farklı bir yemeği kesmek doğru değildir. Her işlem sonrası mutfak araç ve gereçlerinin iyice temizlenmesi gerekir” diyor.