Gıda Zehirlenmesinde Erken Müdahale Tedaviyi Kolaylaştırıyor
Bozulmuş gıdaların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan gıda zehirlenmeleri kendini ishal, kusma ve karın ağrısıyla gösteriyor. Özellikle sıcak günlerde daha sık görülen gıda zehirlenmelerinde erken müdahalenin önemine dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Ayris Gürsili, bu sayede yaşanabilecek olumsuzların önüne geçilerek, daha kolay bir iyileşme sağlanabileceğini belirtiyor. Dyt. Gürsili, bakteri, parazit, virüs ve organizmaların sindirim sistemine karışmasıyla ortaya çıkan gıda zehirlenmelerinin daha ağır olduğu durumlarda ise mutlaka bir sağlık kurumuna başvurulması gerektiğinin altını çiziyor. Dyt. Gürsili, gıda zehirlenmelerinde teşhisin nasıl konulduğuna dair ise şu bilgileri paylaşıyor: “Hasta ile doktorun buradaki iletişimi, rahatlıkla tanı koymasını sağlar. Hasta hastaneye gelmeden önce tükettiği besinleri hekim ile paylaşır. Hasta belirtilerini ve ne kadar süredir bu belirtileri yaşadığını hekime ifade ederek tanı koyma sürecini hızlandırır. Doktor fiziksel muayene ile zehirlenme belirtilerini gözlemler. Eğer toksinlere bağlı olarak bir zehirlenme gerçekleşmişse; yapılacak tahliller ile ortaya çıkar. Hekiminiz sizden, kan ve dışkı testi veya parazit muayenesi isteyebilir. Tüm bu tahliller ve tetkikler sonucu doğru bir tedavi yöntemi uygulanmaya başlar.”
DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Ayris Gürsili, gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için meyvelerin su ve fırça yardımıyla iyice yıkanmasını, sebzelerin ise su dolu bir kapta bekletilip iyice temizlendiğinden emin olduktan sonra tüketilmesini öneriyor. Aynı anda yapılan yemeklerle, aynı mutfak araç ve gereçlerini kullanmak gerektiğini de hatırlatan Gürsili, “Örneğin; çiğ et kesilmiş bir tahtada, güzelce yıkanmadan farklı bir yemeği kesmek doğru değildir. Her işlem sonrası mutfak araç ve gereçlerinin iyice temizlenmesi gerekir” diyor.