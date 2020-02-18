Gönüllüler deprem mağdurlarına psikososyal destek verecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı ve Türk Psikologlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Elâzığ Depremi Gönüllü Saha Çalışması ve Oryantasyon Toplantısı’’ santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Eğitimleri tamamlanan BİLGİ Travma ve Türk Psikologlar Derneği gönüllülerinden oluşan ilk ekip 20 Şubat 2020 tarihinde yola çıkacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 24 Ocak 2020 tarihinde Elâzığ Sivrice’de 6.8 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası depremden etkilenenlere psikososyal destek vermek amacıyla düzenlenen “Elâzığ Depremi Gönüllü Saha Çalışması ve Oryantasyon Toplantısı”na ev sahipliği yaptı.

BİLGİ Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı ve Türk Psikologlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği toplantıda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan Sosyal Hizmet Uzmanı Suzan Oktay, Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Programı’ndan Klinik Psikolog Alagün Belce Bahşi, Kocaeli Üniversitesi Ruhsal Travma Programı öğrencilerinden Uzman Psikolog Cumhur Amasyalı ve Klinik Psikolog Zeynep Şeker, Türk Psikologlar Derneği’nden Psikolog Doktor Serkan Özgün, Klinik Psikolog Doktor Serap Altekin, Psikolog Berçem Göktürk, Psikolog Doktor Çiğdem Yumbul, Uzman Psikolog Gamze Akarca, Psikolog Doktor Hatice Güneş ve Somatik Deneyimleme® Türkiye Koordinatörü Didem Çaylak sahada çalışmaya başlayacak olan gönüllülere eğitim verdi.

Gönüllüler 20 Şubat’ta yola çıkıyor

BİLGİ Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. A. Tamer Aker yürütücülüğünde düzenlenen toplantıda, saha hakkında bilgilendirme ve saha oryantasyonu, psikoeğitim, psikolojik ilk yardım, afet sahasında grup çalışması yürütmek, afet sahasında çocuklarla çalışmak, stabilizasyon teknikleri-somatik deneyimleme, öz bakım ve afet sahasında çalışma etiği konularında eğitimler verildi.

Eğitimi tamamlayan BİLGİ Travma ve Türk Psikologlar Derneği gönüllülerinden oluşan ilk ekip 20 Şubat 2020 tarihinde yola çıkacak.

Toplam 30 BİLGİ Travma ve Afet Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı öğrencisinden oluşan gönüllü ekip, sahada değerlendirme ve ihtiyaç saptaması, psikolojik ilk yardım, psikoeğitim danışmanlık hizmetleri, taziye evi ziyaretleri, grup toplantıları, afet çalışanlarına psikolojik destek ve raporlama gibi görevlerde bulunacak.

“Afetler konusunda eşgüdümlü bir çalışmaya ihtiyaç var”

BİLGİ Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. A. Tamer Aker, “Elazığ depremi sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde STK’lara ve üniversitelere yaptığı çağrının kritik olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin afetler konusunda eşgüdümlü bir çalışmaya ihtiyacı var. Bir üniversitenin, kamu ve STK işbirliği ile deprem bölgesinde gönüllü psikososyal destek çalışması yapacak olması çok önemli bir adım. Bu iki durumu da bilgi deneyimi olarak çok önemsiyoruz. Çok nitelikli bir destek çalışması olması için gereken adımları atıyoruz. Destek olan herkese, kamuya, STK’lara ve BİLGİ’ye çok teşekkür ederiz’’