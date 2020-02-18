Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Gönüllüler deprem mağdurlarına psikososyal destek verecek

Eğitimleri tamamlanan BİLGİ Travma ve Türk Psikologlar Derneği gönüllülerinden oluşan ilk ekip 20 Şubat 2020 tarihinde yola çıkacak

18 Şubat 2020 Salı 10:22
Gönüllüler deprem mağdurlarına psikososyal destek verecek

Gönüllüler deprem mağdurlarına psikososyal destek verecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı ve Türk Psikologlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Elâzığ Depremi Gönüllü Saha Çalışması ve Oryantasyon Toplantısı’’ santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Eğitimleri tamamlanan BİLGİ Travma ve Türk Psikologlar Derneği gönüllülerinden oluşan ilk ekip 20 Şubat 2020 tarihinde yola çıkacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 24 Ocak 2020 tarihinde Elâzığ Sivrice’de 6.8 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası depremden etkilenenlere psikososyal destek vermek amacıyla düzenlenen “Elâzığ Depremi Gönüllü Saha Çalışması ve Oryantasyon Toplantısı”na ev sahipliği yaptı.

BİLGİ Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı ve Türk Psikologlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği toplantıda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan Sosyal Hizmet Uzmanı Suzan Oktay, Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Programı’ndan Klinik Psikolog Alagün Belce Bahşi, Kocaeli Üniversitesi Ruhsal Travma Programı öğrencilerinden Uzman Psikolog Cumhur Amasyalı ve Klinik Psikolog Zeynep Şeker, Türk Psikologlar Derneği’nden Psikolog Doktor Serkan Özgün, Klinik Psikolog Doktor Serap Altekin, Psikolog Berçem Göktürk, Psikolog Doktor Çiğdem Yumbul, Uzman Psikolog Gamze Akarca, Psikolog Doktor Hatice Güneş ve Somatik Deneyimleme® Türkiye Koordinatörü Didem Çaylak sahada çalışmaya başlayacak olan gönüllülere eğitim verdi.

Gönüllüler 20 Şubat’ta yola çıkıyor

BİLGİ Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. A. Tamer Aker yürütücülüğünde düzenlenen toplantıda, saha hakkında bilgilendirme ve saha oryantasyonu, psikoeğitim, psikolojik ilk yardım, afet sahasında grup çalışması yürütmek, afet sahasında çocuklarla çalışmak, stabilizasyon teknikleri-somatik deneyimleme, öz bakım ve afet sahasında çalışma etiği konularında eğitimler verildi.

Eğitimi tamamlayan BİLGİ Travma ve Türk Psikologlar Derneği gönüllülerinden oluşan ilk ekip 20 Şubat 2020 tarihinde yola çıkacak.

Toplam 30 BİLGİ Travma ve Afet Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı öğrencisinden oluşan gönüllü ekip, sahada değerlendirme ve ihtiyaç saptaması, psikolojik ilk yardım, psikoeğitim danışmanlık hizmetleri, taziye evi ziyaretleri, grup toplantıları, afet çalışanlarına psikolojik destek ve raporlama gibi görevlerde bulunacak.

“Afetler konusunda eşgüdümlü bir çalışmaya ihtiyaç var”

BİLGİ Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. A. Tamer Aker, “Elazığ depremi sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde STK’lara ve üniversitelere yaptığı çağrının kritik olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin afetler konusunda eşgüdümlü bir çalışmaya ihtiyacı var. Bir üniversitenin, kamu ve STK işbirliği ile deprem bölgesinde gönüllü psikososyal destek çalışması yapacak olması çok önemli bir adım. Bu iki durumu da bilgi deneyimi olarak çok önemsiyoruz. Çok nitelikli bir destek çalışması olması için gereken adımları atıyoruz. Destek olan herkese, kamuya, STK’lara ve BİLGİ’ye çok teşekkür ederiz’’

Anahtar Kelimeler:
Bilgi ÜniversitesiRuh SağlığıElazığ Depremi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem korkusu uyku bozukluğuna neden oluyor
Deprem korkusu uyku bozukluğuna neden oluyor
Bacak ağrısı yaşam kalitenizi düşürmesin
Bacak ağrısı yaşam kalitenizi düşürmesin
Baba olmayı önleyen 10 tehlike | Egzersizi abartmayın, mobil telefonu fazla kullanmayın
Baba olmayı önleyen 10 tehlike | Egzersizi abartmayın, mobil telefonu fazla kullanmayın
Prof. Dr. Fatih Yalçın'ın yeni kitabı | Sağlam kalp, sıfır stres
Prof. Dr. Fatih Yalçın'ın yeni kitabı | Sağlam kalp, sıfır stres
Çocuklarda Kahvaltı Alışkanlığı Akademik Başarıyı Artırıyor
Çocuklarda Kahvaltı Alışkanlığı Akademik Başarıyı Artırıyor
Evham sandığınız durum yaygın kaygı bozukluğu olabilir
Evham sandığınız durum yaygın kaygı bozukluğu olabilir
Kışın cildi koruyan 10 besin | Bu besinler kışın cildiniz için kalkan oluyor
Kışın cildi koruyan 10 besin | Bu besinler kışın cildiniz için kalkan oluyor
Her hasta ayrı bir öykü
Her hasta ayrı bir öykü
Ekranlar çocukları olumsuz etkiliyor
Ekranlar çocukları olumsuz etkiliyor
Yalnızlık depresyon nedeniniz olmasın!
Yalnızlık depresyon nedeniniz olmasın!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim