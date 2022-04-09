Sol/Sağ Göz Kapağı Seyirmesi Neye İşarettir?

ClinicExpert doktorlarına göre sol/sağ göz kapağı seyirmesi neye işarettir diye bakıldığında en yaygın nedenleri stres, yorgunluk ve kafeindir. Ek olarak, birçok uzman, çok fazla kafein veya alkolün küçük göz seğirmelerini de tetikleyebileceğine inanıyor. Göz seğirmesinin geçici bir rahatsızlıktan daha fazlası olduğu ve kuru gözler gibi bir göz rahatsızlığının işareti olduğu bazı durumlar vardır.

Göz Seyirmesi

Uzmanlara göre Göz kapağı seyirmesi (veya daha doğrusu bir göz kapağı seğirmesi) kontrol edilemeyen bir göz kapağı spazmıdır. Çoğu göz seğirmesi yalnızca birkaç dakika sürer, ancak bazen bir göz kapağı seğirmesi günlerce veya daha uzun sürebilir.

Göz kapağınız seğirdiğinde, herkesin görebileceğini düşünebilirsiniz. Ancak çoğu göz seğirmesi hafiftir ve başkaları tarafından kolayca görülmez. Göz seğirmesi için tıbbi terim miyokimidir. Özellikle Sol göz kapağı seyirmesi neye işarettir diye merak edenler bu konuda uzman bir doktora danıçmalıdır.

Göz Kapağı Seyirmesi Hafifletme Yöntemleri

ClinicExpert doktorlarına göre Göz kapağı seyirmesi nedeni geçici psikolojik ruh hali de olabilmektedir.Bu durumlarda göz seyirmesini hafifletmek: Daha az kafein için. Yeterli uyuyun.Tipik olarak, bu kas spazmları alt göz kapağında lokalizedir, ancak her iki gözde veya her ikisinde de meydana gelebilir. Çoğu durumda, küçük göz seğirmeleri başladığı kadar kendiliğinden düzelir ve herhangi bir hastalıkla ilişkilendirilmez.

Sol göz kapağı seyirmesi neye işarettir diye bakıldığında da bunun nedeni yine geçici stres dönemleri olabilmektedir.Bununla birlikte, küçük göz seyirmesini tedavi etmek zor olabilir çünkü onu bitirmenin tek bir yolu vardır: nedenini bul ve uygun şekilde ilgilen

Göz Seğirmesinin Nedenleri

ClinicExpert doktorlarına göre Göz kapağı seyirmesinin nedenleri genelde çok ciddi tıbbi durumlardan kaynaklanmaz.Çoğu insan, yaşamı boyunca bir tür küçük göz kapağı seğirmesi geliştirir, çünkü seğiren gözlere neden olabilecek çeşitli dış faktörler vardır. Hepimiz belirli zamanlarda yorgun ve stresli hissederken, vücudumuz bunu farklı şekillerde ele alır.

Yorgunluk, stres, göz yorgunluğu ve kafein veya alkol tüketimi, göz seğirmesinin en yaygın kaynakları gibi görünüyor. Sol göz kapağı seyirmesi neye işarettir göz yorgunluğu veya görmeyle ilgili stres, gözlüğe ihtiyacınız varsa, reçetede değişiklik yaparsanız veya sürekli olarak bilgisayar başında çalışıyorsanız ortaya çıkabilir.

Göz Seğirmesi Tedavisi

Bu arada, blefarit, göz kapağında rahatsız edici seğirmeye neden olabilen kronik bir enflamasyondur. Diğer semptomlarla birlikte seğirmeyi yatıştıran tedaviler vardır; tezgah üstü yapay gözyaşları, sıcak ve soğuk kompresler veya reçeteli krem veya ovalama gibi. Göz seğirmesi yaşayan insanların küçük bir yüzdesi iyi huylu temel blefarospazm geliştirebilir; göz kapağının gözlerinizi açamayacağınız noktaya kadar kuvvetli, istemsiz kasılması. Uzun süreli seyirmelerde göz kapağı seyirmesi nöroloji ilişkisine de bakılmasında fayda vardır.

ClinicExpert doktorlarına göre Göz kapağı seğirmesi tedavisi ciddiye alınmalı ve mutlaka uzman bir doktor tarafından yapılmalıdır. Gözlerinizin seğirmeye başladığını hissederseniz, son yaşam tarzı seçimlerinize bir göz atın. Ne kadar uyuyorsun Stresli mi yoksa endişeli mi hissediyorsun? Bilgisayar başında önemli bir zaman geçirdiniz mi? Seğirmeyi durdurmak için alışkanlıklarınızı ayarlamanız önemlidir. Stres kaynağınızı azaltmaya çalışın, uykunuzu toplayın ve gözlerinizi dinlendirmek için bilgisayar monitörünüzden ara verin. Kafein tüketiminizi de azalttığınızdan emin olun (üzgünüm kahve severler).

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen bir VSP ağı göz doktoruna ulaşın. Doktor gözlerinizi inceleyecek ve bir çözüm yolu belirlemek için size danışacaktır. Göz kapağını tamamen kapatan 72 saatten uzun süren seğirme.Diğer yüz kaslarını tutan spazmlar Bir gözde kızarıklık, şişme veya akıntı veya üst göz kapağında sarkıklıkç

Batıl İnançlar

Dünyanın dört bir yanından farklı batıl inançları paylaşmayı seviyoruz ve göz seğirmesiyle ilgili bu kadar çok Google araması görmekten şaşırdık, bu yüzden bulgularımızı paylaşacağımızı düşündük. Özellikle sol göz kapağı seyirmesi neye işarettir şeklinde aramalar oldukça çoğunluktadır. Farklı kültürlerde gözler genellikle mistik bir güçle, hipnozla, her şeyi gören bir gözle ve hatta bir nazarlıkla ilişkilidir.

Mısır’da Horus’un Gözünün iyileştirici güçlere sahip olduğu ve öbür dünyada firavunları korumak için kullanıldığı düşünülüyordu. Diğerleri, bir göz seğirmesinin arkasında manevi bir mesaj, alâmet veya batıl bir anlam olduğunu düşünüyor. İşte göz seğirmesini çevreleyen en yaygın ve ilginç inançlardan bazıları. Göz kapağı seyirmesi marifetname okunmasını eğlenceli olabilir.

Sol Göz Seğirmesi

ClinicExpert doktorlarına göre Hindistan’da sol göz kapağı seyirmesi neye işarettir diye bakarsak erkekler için hayırlı olarak kabul edilirken, kadınlar için kötü şans. Küba da dahil olmak üzere Karayip adalarında sol gözünüz seğirirse, bu size yakın birinin arkanızdan bir şey yaptığı, birisinin sizin hakkınızda kötü konuştuğu, kötü bir haber almak üzeresiniz veya size yakın biri içeride olabileceği anlamına gelir. bir tür sorun.

Çin’de sol göz kapağı seyirmesi neye işarettir diye incelersek, günün saatinin de bulmacanın bir parçası olduğunu düşündükleri için sol göz seğirmesi iyi veya kötü olabilir. Örneğin, gece yarısı ile sabah 3 arasında bir sol göz seğirmesi, sorunların ileride olduğu anlamına gelir. Sabah 9 ile 11 arasında biri sizin için güzel bir şey yapacak, ancak karşılığında bir iyilik bekleyecek. Saat 15:00 ile 18:00 arasında para kaybedersiniz (bu nedenle kumardan kaçının.)

Tersine, 1 ile 3 arasında bir sol göz seğirmesi, her şeyin planlandığı gibi gideceği anlamına gelir. Günün belirli saatlerinde bu, iyi haberlerin veya servetin geleceği anlamına gelir. Afrika’nın bazı bölgelerinde, sol alt göz kapağınız seyiriyorsa, bunu takip etmeniz gereken bir gözyaşı işaretidir.

Sağ Göz Seğirmesi

Uzmanlara göre Sol göz kapağı seyirmesi neye işarettir kadar sağ göz kapağı seyirmeleri de merak edilmektedir. Karayipler’de sağ göz seğirmeleriniz var, bu birisinin sizden iyi bahsettiği, iyi haberler alacağınız veya uzun zamandır görmediğiniz biriyle yeniden bağlantı kuracağınız anlamına gelir. Çin’de yine günün saatine bağlı. Örneğin sabah 7 ile 11 arasında bir sağ göz seğirmesi, yaralanma veya kaza olasılığınızın yüksek olduğu anlamına gelebilir. 19:00 ile 22:00 arasında sağ göz seğirmesi, şansın size düşeceği veya bir projeyi tamamlayacağınız anlamına gelir.