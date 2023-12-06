Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Grip hastalığında işi baştan sıkı tutun

Havaların değişmeye başlamasıyla grip vakaları da artıyor. Atabay İlaç Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı, özellikle bazı risk gruplarında ağır seyredebilecek grip hastalığında yapılması gerekenlere dikkat çekti. 

06 Aralık 2023 Çarşamba 12:15
Grip hastalığında işi baştan sıkı tutun






Grip hastalığında işi baştan sıkı tutun

 

“Grip” deyip geçmemek gerekiyor. Kış aylarında en çok karşılaşılan hastalıklardan biri olan grip, halk arasında çok ciddiye alınmıyor. Ancak grip, doğru tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Grip hastalığı özellikle çocuklar ve yaşlılar, gebeler, obez kişiler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde oldukça ağır seyredebiliyor. 

Atabay İlaç Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı grip konusundaki; “İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta” anlayışının tamamen yanlış olduğuna dikkat çekti. Murat Yaycı, “Kontrol altına alınamayan grip hastalığı zatürre ve menenjit gibi daha ciddi hastalıklara dönüşebiliyor” dedi. 

Kalp ile ilgili problemlere yol açabilir

Grip nedeniyle zatürre gelişen hastaların 4’te 1’inde kalp ile ilgili problemlerin de ortaya çıkabildiğini vurgulayan Murat Yaycı, hastalığa yakalanma durumunda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:  

1.       En kısa sürede hekiminize gidiniz: Grip hastalığının tedavisi vardır. Risk grupları başta olmak üzere, kişilerin belirtilerin başladığı ilk andan itibaren hekimlerine danışması çok önemlidir. Grip hastalığına yol açan virüse yönelik spesifik tedavi mevcuttur. Hekiminizin başlayacağı antiviral tedavi ile hastalığın süresini belirgin şekilde kısaltabilir ve belirtilerin hafif geçmesini sağlayabilirsiniz. Hatta erken dönemde başlanacak antiviral tedavinin zatürre gibi gelişebilecek daha ağır sonuçlarda %50’nin üzerinde azalmaya yol açtığı bilinmektedir.

2.       Evde dinlenin: Belirtilerin başladığı andan, hatta 1 gün öncesinden bulaştırıcılığınız başlamıştır. Belirtilerin olduğu süre boyunca bulaştırıcılığınız devam etmektedirEvde hastalığınız süresince dinlenmek hem toparlanmanıza yardımcı olur hem de çevrenize hastalığın bulaşmasını önlemiş olursunuz. Ateş düştükten 1 gün sonra okula veya işe dönmek en iyisidir.

3.       Bol miktarda sıvı alın: Hastalığınız süresince fazla miktarda sıvı alın. Bu sıvının yalnızca su olması da gerekli değildir. C vitamininden zengin portakal suyu, ıhlamur, ada çayı, limonlu çay içebilirsiniz. Bu sıvıların hepsi solunum sisteminde mukusu yumuşatarak balgamın daha rahat atılmasını sağlar. Bunu yapabilmek çok iyidir çünkü, balgamın solunum yollarında kalması hastalığın ağırlaşmasına neden olur. Öksürüğünüzün doğal tedavisi bol sıvı almaktan geçer.

4.       İyi ve dengeli beslenin: C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirir. Özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketin. Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sıkça tüketmek direncinizi artıracaktır. Tavuk suyu çorbası da iyileşmenize çok yardımcı olur.

5.       Ağrı ve ateş için önleminizi alın: Ateşinizin olması vücudunuzun virüsle savaştığının göstergesidir. Ateşiniz yükseldiğinde antiviral tedaviye ek olarak alınacak ağrı kesici ve ateş düşürücüler, rahatlamanızı sağlayacaktır.

6.       Burnunuzu açık tutun: Burnunuzu tuzlu su ile temizlemeye özen gösterin. Kaynatılmış ve soğutulmuş 1 bardak suyun içine 1 çay kaşığı tuz atılarak tuzlu su hazırlanır. Hazırladığınız karışımı burun deliği içine sıkarak burunu temizleyebilirsiniz.  Suyla temizlendiğinde yeterli bir açıklık sağlanamaz ise sıcak bir duş yapmak buhar etkisiyle mukozaları gevşeterek tıkanıklığa çözüm olabilir. Yine ev ortamında burun sağlığı açısından sıcak su ve mentol ile buğu yapmak burun ve bronşları rahatlatır.

Çocuklara Grip Aşısı Yaptırmak İçin Hala Geç Değil!
Çocuklara Grip Aşısı Yaptırmak İçin Hala Geç Değil!
Alerjik çocuklar grip aşısı olmalı mı?
Alerjik çocuklar grip aşısı olmalı mı?
Grip deyip geçmeyin | Grip hastalığının sonuçları çok ağır olabilir
Grip deyip geçmeyin | Grip hastalığının sonuçları çok ağır olabilir
Güçlü Bağışıklık İçin Sebze Ağırlıklı Beslenme Şart
Güçlü Bağışıklık İçin Sebze Ağırlıklı Beslenme Şart
Grip deyip geçmeyin!
Grip deyip geçmeyin!
Hamilelikte yapılan grip aşısı bebeği de korur
Hamilelikte yapılan grip aşısı bebeği de korur
Maske kullanımı azaldı, grip vakaları artı, aşı krizi mi var?
Maske kullanımı azaldı, grip vakaları artı, aşı krizi mi var?
COVID-19’u gripten ayırt etmek için test şart!
COVID-19’u gripten ayırt etmek için test şart!
Son Güncelleme: 06.12.2023 13:49
Anahtar Kelimeler:
GripGrip SalgınıGrip Hastalığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
D vitamini eksikliğinin nedeni araştırılmalı
D vitamini eksikliğinin nedeni araştırılmalı
Çocuklarda kansızlık, okul başarısını düşürüyor
Çocuklarda kansızlık, okul başarısını düşürüyor
Pıhtı Atması Nedir? Kimler de Görülür?
Pıhtı Atması Nedir? Kimler de Görülür?
Kırmızı Havucun Faydaları Saymakla Bitmiyor!
Kırmızı Havucun Faydaları Saymakla Bitmiyor!
Uzmanından 5 adımda sağlıklı dizler
Uzmanından 5 adımda sağlıklı dizler
Çocuklara Grip Aşısı Yaptırmak İçin Hala Geç Değil!
Çocuklara Grip Aşısı Yaptırmak İçin Hala Geç Değil!
Diyabet en çok gözleri etkiliyor
Diyabet en çok gözleri etkiliyor
Sinir sıkışması bardak tutmaya bile engel
Sinir sıkışması bardak tutmaya bile engel
Zatürre Aşısı Yaptırmalı Mısınız?
Zatürre Aşısı Yaptırmalı Mısınız?
Sonbahar mevsimi migreni tetikliyor
Sonbahar mevsimi migreni tetikliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim