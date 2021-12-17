Güçlü bağışıklık güçlü bir çocuk demek

Ebeveynlerin korkulu rüyasıdır, çocuklarının hastalanması. İlk 3 sene aile ortamında steril ve korunaklı büyüyen çocukların okula başlayıp da yaşıtları ile bir araya geldiklerinde sık hastalanmaları doğal karşılanır. Okul hayatları boyunca da bağışıklık sistemleri gelişir ve daha az hastalanırlar. Çocukların bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa enfeksiyon hastalıklarına karşı o kadar güçlü olurlar.

Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik çocuklarda güçlü bir bağışık için olmazsa olmazları şöyle sıralıyor: