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Güçlü bağışıklık güçlü bir çocuk demek

Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik çocuklarda güçlü bir bağışık için olmazsa olmazları şöyle sıralıyor: 

17 Aralık 2021 Cuma 11:36
Güçlü bağışıklık güçlü bir çocuk demek

Güçlü bağışıklık güçlü bir çocuk demek

Ebeveynlerin korkulu rüyasıdır, çocuklarının hastalanması. İlk 3 sene aile ortamında steril ve korunaklı büyüyen çocukların okula başlayıp da yaşıtları ile bir araya geldiklerinde sık hastalanmaları doğal karşılanır. Okul hayatları boyunca da bağışıklık sistemleri gelişir ve daha az hastalanırlar. Çocukların bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa enfeksiyon hastalıklarına karşı o kadar güçlü olurlar. 

Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik çocuklarda güçlü bir bağışık için olmazsa olmazları şöyle sıralıyor: 

  1. Annenin sağlıklı bir gebelik geçirmesi ve sağlıklı beslenmesi,

     
  2. Mümkünse normal doğum,

     
  3. İlk 6 ay sadece anne sütü ve mümkünse 2 yaşına kadar emzirilmenin devam ettirilmesi. Anne sütü eksikliğinde veya yoksunluğunda devam sütü içirilmesi,

     
  4. İlk 1000 gün kavramı. Yani bebeğin anne rahmine düştüğü andan 2 yaş sonuna kadar geçen sürede katkısız, doğal beslenmesi,

     
  5. Aşıların yaşa uygun olarak eksiksiz yapılması,

     
  6. Özellikle ev yapımı kefir, yoğurt, tarhana, şalgam suyu, boza tüketmek, (Probiyotik kullanımı bağırsaklardaki dost bakterileri arttırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.)

     
  7. Mümkünse ilk 2 sene antibiyotiksiz bir hayat,

     
  8. İlk 2 sene düzenli D vitamini, sonrasında da ihtiyaca göre D vitamini takviyesi,

     
  9. Çocukların açık- temiz havada oynaması,

     
  10. Katkı - koruyucu madde içermeyen gıdalarla beslenme,

     
  11. Çocukların aktif spor yapması,

     
  12. Düzenli uyku, özellikle gece yarısından sonra derin uykuda büyüme hormonunun salgılandığı unutulmamalı,

     
  13. Hijyen kurallarına uyma. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için kişisel temizlik çok önemli bir yer tutar.  Çocuklarda hijyen ilk olarak el yıkama, diş fırçalama, yıkanmak ve tuvalet hijyeni gelir.
Anahtar Kelimeler:
Güçlü BağışıklıkBağışıklık Sistemi
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