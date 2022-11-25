Gülüş Tasarımı Kaç Seanstan Oluşur?

Gülüş tasarımı uygulamasına olan ilgi hergün biraz daha artmaya devam ediyor. Özellikle bu sürecin evreleri ise uygulamayı yaptıracak insanlar için en merak edilen konu. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki pek çok hasta için merak edilen tasarım aşamalarını Diş Hekimi Nazan Nur Arık’a sorduk.

“Gülüş tasarımında genel prosedür üç veya daha fazla seans öngörür fakat tedavinin uygulanacağı diş sayısı arttığında seans sayıları da artabiliyor. Ben genellikle beş seansta bu prosedürü tamamlayabiliyorum. Kısacası Gülüş Tasarımı uygulaması için ortalama beş seans gerekir diyebiliriz çünkü bu süreç üç seansta da bitebiliyor, beş ya da bazen yedi seansta da bitebiliyor. Bu süreç tamamen vakanın durumuna ve yapılacak uygulamalara göre değişim gösteriyor.”

Gülüş Tasarımında Seans Sayısının Artması Olumsuz Bir Durum Olmayabilir

Nazan Nur Arık seans sayısı konusunda önemli bir konunun da altını çiziyor.

Gülüş Tasarımı Seanslarının Ayrıntıları Nelerdir?

“Şunu unutmamalıyız, seans sayısının artması olumsuz bir durum değildir. Seans sayısı ne kadar artar ise bilin ki hekiminiz bu işlem üzerinde oldukça titiz çalışıyor ve sizin için extra çaba sarf ediyor olabilir.”

Nazan Nur Arık, Gülüş Tasarımı prosedürünün aşamalarını ise şöyle açıklıyor;

“İlk aşama olan birinci seans, hastamız ile tanışma, fotoğraf analizi, hastaların çenesinden alınan bir ölçü ve ölçü analizini içeriyor. Bu analizden sonra hastalarımızın elimizdeki ölçü modellerine, dişlerin bitimiş halini tasarlıyoruz. Labaratuvar ortamında tasarlanan bu modele biz Wax-up modeli diyoruz. Wax up tasarımından sonraki ikinci seansımızda Mock-up dediğimiz bir prosedür ile hastaların ağızına dişlerin final halini uyguluyor ve hastalarımızın onayına sunuyoruz. Eğer, bu tasarım mükemmel, süper, hadi başlayalım diyebiliyorsak üçüncü aşamaya geçiyoruz.

Üçüncü aşamada uyguladığımız Mock-up üzerinden dişten minimum madde kaldırarak ufak bir preparasyon yapıyoruz ve böylece sadece dişin ön yüzeyinden bir aşındırma gerçekleşmiş oluyor. Daha sonra aynı gün ölçü alıyoruz. Bu seanstan sonra porselen lamineler yapılmaya başlıyor. Dördüncü seansta ben bir prova görmek istiyorum. Bu provada dişlerin uyumuna, ağıza oturuşuna, şekline ve her ayrıntıya bakıyoruz eğer her şey uygunsa beşinci seans olan simantasyon aşamasına geçiyoruz.

Simantasyon aşaması ve bu aşamanın ayrıntılarından ise Nazan Nur Arık kısaca şöyle bahsediyor;

“Simantasyon dediğimiz uygulama, porselen lamina dişlerin kendi dişlerinize daimi olarak yapıştırılması işlemidir. Ben bu seansa bütün günümü ayırıyorum. Bu sebeple prova haricinde ayrı bir gün bu uygulamayı yapmayı daha uygun buluyorum fakat tabii ki yurtdışından gelen hastalarımız için daha hızlı bir prosedür uygulayabiliyoruz.”