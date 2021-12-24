Günde 5 Porsiyon Sebze ve Meyve Tüketin

Meyveler ve sebzeler yeterli ve dengeli beslenmek için düzenli tüketilmesi gereken bir besin grubudur. Günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimi kanser, kardiyovasküler hastalıklar gibi bulaşıcı olmayan hastalık riskini azaltabiliyor. Günlük yeterli diyet lifi alımına fayda sağlayan meyve ve sebze tüketimine yönelik bilgileri Sabri Ülker Vakfı derledi.

Erken ölüm riskini azaltabiliyor!

Yapılan araştırmalar, önerilen miktarda sebze ve meyve tüketen kişilerin erken ölüm riski, günde sadece 2 porsiyon sebze ve meyve tüketen kişilere kıyasla daha düşük. Aynı zamanda kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve solunum hastalıklarından ölüm riskini de azaltıyor.

Yapılan çalışmalar, meyve ve sebze tüketiminin erken ölüm riskini azalttığını gösteriyor. Kronik hastalığı olmayan bireylerin 30 yıllık takibini içeren bir araştırmada, her gün 2 porsiyon meyve ve 3 porsiyon sebze tüketen bireylerin daha az miktarda meyve-sebze tüketenlere kıyasla daha düşük ölüm riskine sahip olduğu belirtiliyor. Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmede özellikle bulaşıcı olmayan hastalıkların azaltılması ve bunlardan korunmak için günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimi tavsiye ediliyor.

Sebze ve meyve tüketiminizi arttırmak için 5 öneri: