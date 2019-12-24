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Güne Zinde Başlamanın Sırrı Stresle Baş Etmekten Geçiyor

Pek çoğumuz güne zinde ve mutlu bir şekilde uyanamıyor, bir önceki gün yaşadığımız gerginliklerin ve stresin etkisini yeni günün sabahında bile hissediyoruz

24 Aralık 2019 Salı 09:34
Güne Zinde Başlamanın Sırrı Stresle Baş Etmekten Geçiyor

Güne Zinde Başlamanın Sırrı Stresle Baş Etmekten Geçiyor

Yeni güne yorgun ve mutsuz uyanıyorsanız bunun nedeninin stres olabileceğine dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Barış Yılmaz; iyi bir uyku, doğru nefes almak ve problemleri yatak odanızdan uzak tutmakla güne güzel bir başlangıç yapmanızın mümkün olduğunu söylüyor.

Günümüzde en sık yaşanan sorunlardan biri sabahları yataktan kalkacak gücü kendinde bulamamak… Pek çoğumuz güne zinde ve mutlu bir şekilde uyanamıyor, bir önceki gün yaşadığımız gerginliklerin ve stresin etkisini yeni günün sabahında bile hissediyoruz. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Barış Yılmaz, yeni güne güzel bir başlangıç yapmak isteyenler için önemli tüyolar veriyor.

Birçok psikolojik rahatsızlık önce uykusuzlukla başlar

İyi bir uykunun harika bir güne merhaba demek ve gün içerisinde çıkan aksaklıklarla mücadele etmek için en büyük kalkan olduğunu söyleyen Psk. Yılmaz, dinlenmenin sadece bedene iyi gelmediğini, aynı zamanda ruhun da ihtiyaç duyduğu bir rutin olduğunun altını çiziyor. Birçok psikolojik rahatsızlığın önce uykusuzlukla başladığını anlatan Yılmaz, “Uykusuzluğun ardından devam eden süreç yerini psiko-somatik ağrılara bırakır. Örneğin yas sürecinde olan biri, önce geceleri uyuyamamaktan şikayet eder. Devamında kas ve beden ağrılarının başladığını söyler” diyor.

Doğru nefes almak güzel bir güne iyi bir selam çakmak için doğru harekettir

Uzm. Psk. Yılmaz, stres anında ya da yoğun olarak kaygı yaşadığımız durumlarda ilk yapılması gereken şeyin doğru yerde, doğru nefes alarak bu durumu kontrol altına almak olduğunun altını çiziyor. Bu sayede her şey otokontrolümüz dahilinde olacağını ifade eden Yılmaz, şunları söylüyor: “Doğru nefes almak bir tek stres anında değil panik atak esnasında da dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Çünkü o an karbondioksit miktarı artarken oksijen miktarı azalır. Bu da beynimize oksijen gitmemesine neden olarak boğulmamıza neden olabilir. Her ne kadar hafife alınacak bir durum gibi gözükse de doğru nefes almak güzel bir güne iyi bir selam çakmak için doğru harekettir.”

Yatağa getirdiğiniz problemler geceleri bir karabasan gibi bilinçaltını rahatsız eder

Güne zinde ve sağlam başlamak için yapılması gereken en önemli şeylerden birinin de duygularımızın farkına varmak ve onları kontrol altına almak olduğunu hatırlatan Psikolog Barış Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Birçoğumuz problemlerimizi yatağımıza kadar getiririz. Bu durum biz fark etmesek de geceleri bir karabasan gibi bilinçaltımızı rahatsız eder. Bilinçaltı kirli olan her şeyden ve herkesten şüphe duyar, istemeye istemeye de olsa paranoyak bir yaşam sürer. Bu da kişinin yaşam kalitesine ve insanlarla olan ilişkisine büyük ölçüde zarar verir. Bu nedenle düşüncelerinin ve duygularının farkına varan ve bunları kontrol altına alan bireyler güne mutlu ve huzurlu uyanır. Siz de hem düşüncelerinizi hem de duygularınızı bolca yaşayabilen ve aynı zamanda bunları kontrol altına alabilen biri olun.”

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