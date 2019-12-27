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Hamile olan anne adayları, yılbaşı gecesi bunlara dikkat!

Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, yılbaşı gecesinde anne adaylarının beslenmelerine dikkat etmeleri uyarısında bulundu

27 Aralık 2019 Cuma 10:23
Hamile olan anne adayları, yılbaşı gecesi bunlara dikkat!

Hamile olan anne adayları, yılbaşı gecesi bunlara dikkat!

Yılbaşı gecesine günler kala hamile olan anne adaylarının özellikle bu gece dikkat etmesi gerekenler de gündem konusu oldu. Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, yılbaşı gecesinde anne adaylarının beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini, düzenlerini bozacak aktivitelerden ve bebeğe zarar verebilecek ortamlardan uzak durmalarının önemini anlattı.
 

2019’un son günlerini yaşarken, yılbaşı gecesi için planlar yapılmaya başlandı. 2020 yılına hamile olarak girecek anne adaylarının ise bu gece dikkat etmeleri gereken noktalar var. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, anne adaylarının diğerlerine göre daha hassas, temkinli ve dikkatli bir yılbaşı planı yapmalarını öneriyor. Özel bir gece olmasına karşın, beslenme düzenlerini bozmamaları gerektiğinin altını çiziyor.

Beslenme konusunda kaçamak yapmak yok!
Hamilelik süreci yılbaşı gecesine de denk gelen anne adayları, yalnızca bir gün diyerek edindikleri beslenme düzeninin dışına çıkmamalı. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, konu ile ilgili şöyle önerilerde bulunuyor: “Yılbaşı gecesi hepimiz için özel, anlamlı geçirilecek bir gece. Ancak anne adayları bu gece, beslenmelerinde abartıya ve aşırıya kaçmamaya özen göstermeli. Beslenme düzenlerindeki tek bir günlük de olsa büyük bir değişiklik, sonrasında başka sorunlara yol açabilir, hamileliğin daha zor geçmesine sebep olabilir. Anne adayları her zamanki düzenlerine devam etmeli. Yılbaşı gecesi, kış aylarının ortasına denk geldiğinden hem anne hem bebeğin sağlığı için vitaminler aksatılmamalı, doğal ürünlerin tüketimine dikkat edilmeli. Mevsimi olmayan meyve sebzelerden uzak durulmalı. Yılbaşı gecesi de olsa, anne adayları hem kendi hem bebek için sağlığına dikkat etmeli.”

Aşırı gürültülü ve farklı ortamlar anne adaylarına göre değil!
Yılbaşı gecesi planları günlük hayata kıyasla çok daha hareketli geçebiliyor. Anne adaylarının, bu gece aşırılıklardan kaçınmaları ve günlük düzenlerine uymaları öneriliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, yılbaşı gecesinde hamilelerin kendilerine ve bebeğe zarar verebilecek ortamlardan uzak durmaları gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Hamilelikte, oturtulmuş günlük düzen, yapılan aktiviteler ve egzersizler aksatılmamalı ve gebeliği riske atacak aşırı davranışlardan kaçınılmalı. Yılbaşı gecesini, anne adayları alışık olmadıkları, çok farklı aktivitelerle geçirmemeliler. Alkolden uzak durmalı, sigara ve tütün ürünleri içilen ortamlara uzun süre maruz kalmamalılar. Bebeğe zarar verebilecek aşırılıkta hareketlerden kaçınmaları oldukça önemli. Sadece bir gece mantığıyla, sağlıklarını riske atabilecek durumlarda bulunmamaları son derece önemli.”

Anahtar Kelimeler:
HamileAnneAnne Adayları
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