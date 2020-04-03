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Hamilelere Coronavirus önerileri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Plasenta birçok hastalıkta olduğu gibi anne ile bebek arasındaki olumlu süzgeç görevini yerine getirerek bağışıklık sisteminin görev alması ile birlikte bebeği anne karnında hastalıktan koruyor” açıklamasında bulundu.

03 Nisan 2020 Cuma 10:18
Hamilelere Coronavirus önerileri

Hamilelere Coronavirus önerileri

Hamilelerin hastalıklara karşı daha duyarlı olmaları ve bağışıklık sistemlerinin baskılanmış olması nedeniyle sağlıklı bireylere oranla Coronavirus’e (Covid-19) karşı riskleri biraz daha fazla olsa da hamileler için ekstra bir duyarlılık bulunmuyor. Hamilelerin de Coronavirus’e yakalanabileceğini ve sürecin diğer bireylere benzer bir şekilde ilerlediğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Plasenta birçok hastalıkta olduğu gibi anne ile bebek arasındaki olumlu süzgeç görevini yerine getirerek bağışıklık sisteminin görev alması ile birlikte bebeği anne karnında hastalıktan koruyor” açıklamasında bulundu.

Hamilelerin Coronavirus tedavilerinin diğer hastalara uygulanan tedavi ile eşdeğer olduğunu ve hamileler için başka ekstra önlemler veya tedavi yöntemlerinin söz konusu olmadığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Bazı gebelerde hastalık sürecinde fatal sıkıntı ve erken doğum riski görülebilir” şeklinde konuştu. Op. Dr. Ceydeli, hamilelerin tedavisinde antivirallerin, mutlak izolasyonun, ateş kontrolünün, solunum desteğinin ve en önemlisi sıkı fetal ve uterin monitorizasyonun ön planda olduğunu belirtti.

Hamilelerin Coronavirus’e daha duyarlı olduğunu gösteren bir bilgi yok

Virüsün, öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklar ve enfekte olan yüzeylerden hastanın el, göz, ağız, burun mukozasına temasıyla bulaşabildiğini hatırlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Gebelerin Covid-19’a daha duyarlı olduğuna ve anne karnında enfeksiyona yol açıp bebeğe geçtiğine dair kanıt bulunmuyor. Az sayıda vakanın bildirildiği yayınlarda anne ölümü olmamış ve bebeklerde virüs saptanmamıştır” dedi.

Hamileler toplu yaşam alanlarından uzak durmalı

Hamilelerin riskli yerlere ziyaret veya seyahat yapmaması gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Toplu yaşam alanlarından mutlaka uzak durulmalı. Şüpheli temas halinde hastanede yatış gerektirmiyorsa 14 gün boyunca kendi evinde izole olup karantinaya alınmalılar. Acil bir durum olmadıkça normal rutin kontrollerini ertelemeliler. Bu süre içinde doktorları ile temasta olmaları ve doktorun yönlendirmesi ışığında hareket etmeleri gerekiyor. Ağır bir hastalık durumunda ise bireysel olarak doğum zamanlaması multidisipliner yaklaşımla yapılmalı” açıklamasında bulundu.

Hasta anne bebeğini emzirebilir

Coronavirus’ün anne sütüne geçmediğini, bu sebeple de hasta annenin bebeğini kar-zarar oranını göz önünde tutarak emzirmesinin önerildiğini söyleyen Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Emzirme yasaklanırsa anneyle bağ kurma ve beslenme konusunda olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. Anne ve bebek bir arada olmalı ama yakın temastan olabildiğince kaçınılmalıdır. Maske kullanılmalı, bebeğe veya biberonlara dokunmadan önce mutlaka eller yıkanmalı, sterilizasyon kurallarına sıkı bir şekilde uyulmalı” önerisinde bulundu.

Ana kural, yakın temastan uzak durmak

Hamilelerin stresten uzak durmaları gerektiğini, ev içinde hafif spor ve egzersiz yapabileceklerini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Bol su alımına özen gösterilmeli. Vitaminler düzenli kullanılmalı. Sağlıklı beslenmeli ve kaliteli uyunmalıdır. Temastan uzak durulmalı ve doktorların tavsiyesine mutlaka uyulmalı. Kitap okumak, müzik dinlemek, televizyon seyretmek de rahatlatıcı olabilir” önerisinde bulundu.

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