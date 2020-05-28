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Hamilelik ve lohusalık döneminde özel 6 korona önlemi

28 Mayıs 2020 Perşembe 08:52
Hamilelik ve lohusalık döneminde özel 6 korona önlemi

‘Yeni normal’de hamileler ve emziren anneler dikkat!

Dünyayı ve ülkemizi etkisine alan yeni tip koronavirüse (Covid-19) yönelik bilgiler kısıtlı olduğundan, tedbirlerin kısmen azaltılmaya başlandığı ve ‘yeni normal’e geçildiği bugünlerde rehavete kapılmamak şart. Koronavirüsün özellikle hamilelik ve emzirme sürecinde etkilerine yönelik birçok bilinmezlik olduğunu belirten Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Meşeci, kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiği ‘yeni normal’de de hamilelerin ve emziren annelerin çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Meşeci, koronavirüse karşı hamilelikte ve lohusalıkta alınması gereken önlemleri sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yaklaşık 3 aydır ülkemizde de bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüste ikinci aşamaya yani ‘kontrollü sosyal hayat dönemi’ne geçilirken, bulaş riskine karşı önlemlere sıkı sıkıya uymak çok büyük önem taşıyor. Zira virüs hasta bireylerden öksürme, hapşırma ve sosyal mesafenin korunmadığı 1,5 metreden daha yakın mesafede konuşurken ortaya saçılan damlacıklarla direkt olarak insandan insana bulaşıyor. Ayrıca kişi, virüs içeren bu damlacıklar ile kirlenmiş yüzeylere bilmeden dokunup sonrasında ellerini göz, ağız ve burun mukozasına temas ettirirse yine enfeksiyon kapabiliyor.

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Meşeci, hamilelikte kalp-solunum ve bağışıklık sistemlerindeki fizyolojik değişikliklerin hamileleri enfeksiyonlara daha yatkın hale getirdiğini belirtirken “Ancak şu ana kadar edindiğimiz bilgi Covid-19 enfeksiyonunun hamilelikte genellikle hafif atlatıldığı yönündedir. Şayet anne adayında kalp-damar hastalığı, diyabet hastalığı, kronik akciğer hastalığı, obezite gibi risk faktörleri varsa anne adayları yakın izlemde tutulmalıdır. Covid-19 tanısı alan orta/ağır bulguları alan vakalarda akciğerin direk grafi ve tomografi ile değerlendirmesi bebek korunarak yapılabilir” diyor.

Koronavirüs emzirmeye engel değil, ama!

Hamilelikte geçirilen Covid-19 enfeksiyonunun anne karnındaki bebeğe etkileri ile ilgili bilgilerin sınırlı olduğunu belirten Dr. Elif Meşeci, plasentadan bebeğe virüs bulaşıp bulaşmadığı net olarak bilinmemekle birlikte, ciddi geçirilen enfeksiyonlarda düşük, erken doğum, erken su kesesinde yırtılma ve bebekte büyüme-gelişme geriliği gibi sorunlarla karşılaşılabildiğini söylüyor. Dr. Elif Meşeci, virüsle enfekte olan annelerin ise bebeklerini emzirmeye devam edebileceklerini veya sütü sağarak verilebileceklerini, ancak mutlaka bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuşuyor: “Şu ana kadar virüs anne sütünde izole edilememiştir. Genel görüş anne sütü ile beslemenin, süt ile viral geçiş riskinden daha üstün olduğu yönündedir. Şüpheli ya da enfekte anne şayet emzirecekse bebeğe dokunmadan önce ellerini yıkamalı, öksürme ve hapşırmadan kaçınmalı, emzirme sırasında maske takmalıdır.” Ancak süt sağılıp verilecekse biberon veya sağma pompasına dokunmadan önceyine mutlaka eller yıkanmalı, her kullanımdan sonra bu aletlerin sıcak su ve sabunla temizliğine özen gösterilmelidir.

‘Yeni normal’de bu 6 önleme dikkat!

Covid-19 enfeksiyonuna özgü belirli bir ilaç tedavisi olmadığından bu nedenle öncelikle hasta olmamayı sağlamanın ilk hedef olması gerektiğinin altını çizen Dr. Elif Meşeci “Covid-19 enfeksiyonunun hamilelikteki etkisinin sadece anne adayı için değil aynı zamanda doğacak bebeği için de ciddi problemler oluşturabileceği bilinciyle hareket etmeli, virüsün yayılımını önlemek için üzerimize düşen sorumluluğu dikkatlice yerine getirmeliyiz. Kişisel korunma önlemlerini dikkatlice uygulamak kendimize, bebeğimize, ailemize ve sevdiklerimize Covid-19 bulaşını engelleyecektir” diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Meşeci, ‘yeni normal’de bu 6 önleme dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor;

  • Sosyal mesafenin korunması: Kalabalık ortamlara girilmemesi, toplu taşıma kullanılmaması, mümkün olduğunca evde kalınması gerekli. Dışarı çıkılması gerekirse ‘burun ve ağzı’ kapatacak tarzda maske kullanılmalı. Ancak sadece maske kullanılmasının yeterli olmayacağını bilerek sağlıklı görünen bireylerle bile araya 1,5-2 metre sosyal mesafe koymaya çok dikkat edin.
  • Kişisel hijyen kurallarını uygulamak: Ellerin sabun ve su veya alkol bazlı (%70 alkol konsantrasyonu olan) el antiseptikleri ile temizlenmesine özen gösterin.
  • Elinizi yüzünüze, gözünüze ve ağzınıza götürmeyin.
  • Öksürüp hapşırırken elinizin içine değil, peçete ve dirsek içini kullanın.
  • Ortak alanlarda yüzey temizliğinin sık yapılması: Kapı kolu, elektrik düğmesi, telefon, kumanda gibi ortak kullanılan yüzeylerin temiz olmasına dikkat edin.
  • Ev halkından her gün dışarı çıkmak zorunda olan, çalışan bireyler varsa aile içi bulaşı engellemek için odanızı sık sık havalandırın, farklı zamanlarda yemek yiyin, ayrı havlu mümkünse ayrı tuvalet kullanmaya ve eve ziyaretçi kabul etmemeye özen gösterin.
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