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Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor?

Ispanak; A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze içeriyor, Bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırdığı biliniyor.

05 Aralık 2021 Pazar 20:50
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor?

Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?

Dr. Fevzi Özgönül, havucun son yıllarda erken bunama, alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine iyi geldiğini belirtti; mevsiminde yenilen besinlerle ilgili bilgiler verdi.

DİŞ ÇÜRÜMELERİNE KARŞI ISPANAK

 

Dr.Fevzi Özgönül, demir deposu olarak bilinen ıspanağın A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze içerdiğini ve bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırdığını söyledi ve şunu ekledi;''Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur” dedi.

SİNDİRİME TAZE FASULYE
 

Taze fasulyenin ise özellikle mevsiminde haftada 2 defa, tüketilmesi gerektiğini hatırlatırım. Kalorisi düşük, yağ bakımından fakir bir sebze olsa da bol lifli yapısı sebebiyle diğer gıdaların sindirimine yardımcı olduğu ve sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağladığı için ayrıca kötü kolesterolün bağırsaktan emilimini engellediği için yararlı bir yiyecektir.

ÜLSERE BİBERİYE
 

Biberiyede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, mide ülserinde, hazımsızlık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlarda, migren tipi baş ağrılarında faydalı olabilir. Hatta biberiye yağı kas ve eklem ağrılarını hafifletmekte kullanılabilir.

KOLESTEROLE SARIMSAK
 

Taze sarmısakta mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılmaktadır.

BAŞ AĞRISINA HAVUÇ
 

Havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmalıdır. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır.”

Anahtar Kelimeler:
Ağrı
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