Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
106904
ALTIN
270.591
DOLAR
5.7397
STERLİN
7.4248
EURO
6.3243

Hangi organa, hangi yiyecek iyi gelir?

Akciğer sağlığı için tere, bağırsaklar için ayva ve bamya, karaciğer ve zerdeçal öneren Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı'dan çarpıcı tavsiyeler...

Hangi organa, hangi yiyecek iyi gelir?

Akciğer sağlığı için tere, bağırsaklar için ayva ve bamya, karaciğer ve zerdeçal öneren Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı'dan çarpıcı tavsiyeler...

01 Aralık 2019 Pazar 22:22
Hangi organa, hangi yiyecek iyi gelir?

Hangi organa, hangi yiyecek iyi gelir?

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı; kalp, karaciğer, bağırsak ve akciğer gibi organlarımızın sağlığını koruyan besinler hakkında bilgi verdi.

Kalp her atışıyla, karaciğer safra üretimiyle ya da akciğer her nefes alışımızla aslında O’na iyi bakmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Yedeği olmayan organlarımızın sağlığı için bazı besinleri soframızdan ayırmamak ve dengeli bir şekilde tüketmek gerekiyor. 

KALP ÖNCE KIRMIZI BESİNLERİ SEVER

Kalbimiz aslında kendisi ile özleşen kırmızı rengini çok seviyor. Kırmızı besinlerin başında da domates geliyor. Domatese kırmızı rengini veren likopen kalp hastalıkları riskini azaltıyor ve kolesterolü düzenliyor. Fazla yağlı beslenme, stres ve sigara içme gibi etkenlerden zarar gören kalbimizi korumak için doğanın kırmızı güçlerine sofranızda sık sık yer verin. Bir diğer kırmızı güç de elma. Kalp sağlığınız için günde bir elma tüketebilirsiniz. Özellikle pektin içeriği ile kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan kırmızı elma, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Ahududu ve çilek gibi kırmızı meyveler de içerdikleri lif ve biyoaktif bileşikler ile kalbi koruyan besinlerinden. Bu kırmızı meyveler kan basıncını dengeleyerek damar sağlığına katkı sağlar.

VÜCUDUN FABRİKASI KARACİĞER İÇİN ZERDEÇAL VE ENGİNAR

Vücudun fabrikası karaciğer durmadan çalışır. Karaciğer sağlığı için tabi ki başrol enginarda; ama yalnız değil. Enginarın yanında karaciğer dostu diyebileceğimiz zerdeçal ve limon da var. Yağ azaltıcı özelliğe sahip enginar, karaciğer sağlığı için haftada 2-3 kez tüketilebilir. Enginarın sadece yağlanmayı önleyici özelliği olmadığını ayrıca safra sıvısını uzaklaştırma, kolesterol biyosentezi gibi etkileri desteklediği konusunda da birçok araştırma bulunuyor.

İKİNCİ BEYİN BAĞIRSAKLARA AYVA VE BAMYA 

Bağırsak sağlığımız ne kadar iyiyse kendimizi o kadar iyi hissederiz. Sağlıklı bir bağırsak florası için bağırsak bariyerini güçlendiren probiyotiklerin yanı sıra ayva ve bamya gibi besinlerin de tüketilmesi gerekiyor. Yüksek miktarda lif bileşenleri içeren bamya, bağırsak fonksiyonlarını düzenleme ve araştırmalara göre kolon kanserine yakalanma riskini azaltma gibi birçok fayda sağlıyor. Toksik maddelerin atılımını gerçekleştiren bağırsakların dostu bir diğer besin de ayvadır. Kabızlık ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı korumada önemli bir yere sahip olan ayvayı her gün 3-4 dilim şeklinde tüketebilirsiniz.


AKCİĞER SAĞLIĞI İÇİN BOL TERE TÜKETİN

Hücrelerimize oksijen sağlayan akciğerleri korunmak için gerekli vitamin, mineral ve antioksidanları içeren yeşillikler geliyor. Bu yeşilliklerin başını da tere çekiyor. Demir, kalsiyum, folik asit ve A-C gibi vitaminleri içeren mineral deposu tere akciğerleri temizleme konusunda oldukça etkilidir. Akciğerlerde kontrolsüz hücrelerin oluşmasını engellemede katkısı olduğu bilinen tere her öğünde tüketilebilir. Tıpkı tere gibi akciğer sağlığını düşünen bir besin de nardır. Nar da içerdiği antioksidanlarla akciğerlerin sağlığını koruyor.

Son Güncelleme: 02.12.2019 01:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivri sinekle gelen ölümcül hastalık | Batı Nil Virüsü
Sivri sinekle gelen ölümcül hastalık | Batı Nil Virüsü
Bel ağrıları nasıl geçer, bel ağrısını önlemenin yolları
Bel ağrıları nasıl geçer, bel ağrısını önlemenin yolları
20'lik dişler daha hızlı çürüyor
20'lik dişler daha hızlı çürüyor
Ev havalandırması için önemli uyarı
Ev havalandırması için önemli uyarı
Saç dökülmesini önlemek mümkün mü? Saç dökülmesini durduran hücreler
Saç dökülmesini önlemek mümkün mü? Saç dökülmesini durduran hücreler
Egzersiz Sonrası Ağrıları Azaltma Yolları
Egzersiz Sonrası Ağrıları Azaltma Yolları
Uzmanlar uyarıyor | Kaşıntının nedeni uyuz olabilir 
Uzmanlar uyarıyor | Kaşıntının nedeni uyuz olabilir 
Hava kirliliği kanser riskini artırıyor
Hava kirliliği kanser riskini artırıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim