Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hareketsiz ortamda çalışanlar için ideal beslenme nasıl olmalı?

Yoğun iş temposu ile birlikte haftanın büyük bölümünü hareketsiz yaşama zorunlu olanlar için Diyetisyen Banu Samur'dan beslenme önerileri geldi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 17:44
Hareketsiz ortamda çalışanlar için ideal beslenme nasıl olmalı?

Hareketsiz ortamda çalışanlar için ideal beslenme nasıl olmalı?



Hareketsiz ortamlarda çalışanlar, fazla kilolarla mücadelede en çok zorlanan kesimi oluşturuyor. Hafta boyunca spor ve egzersizlere vakit ayıramayanlar için nasıl beslenmeli? Yemek ve içeceklerinde nelere dikkat etmeli? Dyt. Banu Samur kapalı ve hareketsiz ortamda çalışanlar için önemli tavsiyelerde bulundu.

KRONİK HASTALIKLARIN ÖNÜNE İDEAL BESLENME İLE GEÇİN
 

Masa başı diye tanımlanan çalışma modeli içinde olan bireyler obezite, diyabet, yetersiz beslenme, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik haslıklar gibi birçok kronik hastalığa yakalanıyorlar. Bunun önüne geçmek için beslenme anahtar rol oynamaktadır.

Öncelikle bildiğimiz üzere kahvaltı günün en önemli öğünü ve mutlaka yapılmalıdır. Çoğu zaman danışanlarımdan şu tepkiyi alıyorum; kahvaltı yapıcak vakitlerinin olmadığı, çok erken saatlerde iş başında bulunmaları gerektiği gibi..Pratik kahvaltı alternatiflerini tercih edebilirler, peki bunlar nedir ?
⁃ Akşamdan kendinize sandviç yapabilirsiniz
⁃ Yulaf lapası tercih edebilirsiniz
⁃ 1 bardak yarım yağlı süt ve 1 adet meyve tercih edebilirsiniz
⁃ Yoğurt, granola ve meyve tercih edebilirsiniz
⁃ Smoothie tercih edebilirsiniz ve buna benzer birçok alternatif seçenekten faydalanabilirsiniz.

TAZE VE KURU MEYVELER ÇİĞ KURU YEMİŞLER TERCİH EDİN

Kahvaltı ve öğle yemeği arasına mutlaka ara öğünleri dahil edin fakat bunlar sağlıklı tercihler olsun. Örneğin taze ve kuru meyveler, çiğ kuruyemişler, diyet bisküvi, kepekli galeta gibi sağlıklı pratik atıştırmalıklar bulundurun.Bu tarz sağlıklı ara öğünler tok kalma sürenizi uzatır, metabolik hızı artırarak kilo vermenize de yardımcı olur.

Yeşil çayı mutlaka hayatınıza sokun özellikle masa başı çalışan bireyler gün boyu çay-kahve tüketimi yapıyor. Çay tercihinizi mutlaka limonlu yeşil çaydan yana kullanın. Yeşil çay toksin atılımını sağlar ve metabolizmayı hızlandırır.

Öğle öğünleri için dışarıdan yemek yemeyi tercih ediyorsanız; ızgara et/tavuk/balık/ton balıklı salata tercih edebilirsiniz.
Öğle öğünlerinizi işyeriniz veriyorsa 3 kap modelini uygulayabilirsiniz; çorba, etli/kıymalı veya tavuklu sebze yemeği, salata gibi

Salatayı mutlaka her öğününüzde bulundurun çünkü bol yeşillikli bir salata sizi uzun süre tok tutacaktır.
Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih edin.
Ve diğer en önemli husus su tüketimidir. Hareketin az olmasına bağlı olası kabızlık durumunu yaşamamak için sıvı alımına dikkat edilmeli, günde en az 8 bardak su içilmelidir. Eğer su içmekte zorlanıyorsanız sularınızı nane yağrağı, tarçın kabuğu, limon, taze fesleğen kullanarak sularınızı aromalandırabilirsiniz.

ÖRNEK MENÜ:

SABAH: 1 adet kepekli tost veya sandviç + yeşil çay ya da 4 kaşık granola + 1 bardak laktozsuz süt

ARA : 2 adet kuru kayısı + 2 adet ceviz

ÖĞLE: 100-150 gr et/tavuk/balık + mevsim salata + 1-2 dilim tam tahıllı ekmek

ARA: 2 adet kemekli grissini + carper peynir veya 1 dilim beyaz peynir

ARA: 1 adet meyve + 1 adet probiyotik yoğurt

AKŞAM : 6-8 yemek kaşığı etli/kıymalı sebze yemeği veya kurubaklagil yemeği + 1 kase yoğurt ve bol salata

Anahtar Kelimeler:
Hareketsiz OrtamBeslenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tahinin faydaları nelerdir? | Tahin neden üretilir?
Tahinin faydaları nelerdir? | Tahin neden üretilir?
Kalp krizine karşı bu önlemlere dikkat!
Kalp krizine karşı bu önlemlere dikkat!
Manipüle Edilmeye Dikkat! Manipülasyon nedir?
Manipüle Edilmeye Dikkat! Manipülasyon nedir?
Neden Sürekli Erteliyoruz?
Neden Sürekli Erteliyoruz?
Kanserin 10 önemli erken sinyali
Kanserin 10 önemli erken sinyali
Ramazan Ayında Ağız Kokusu Nasıl Önlenir?
Ramazan Ayında Ağız Kokusu Nasıl Önlenir?
Akdeniz tipi beslenme astımdan koruyor
Akdeniz tipi beslenme astımdan koruyor
Hamilelikte Psikolojik Değişimler
Hamilelikte Psikolojik Değişimler
 İlk Yardımda kritik süre ilk 5 Dakika
 İlk Yardımda kritik süre ilk 5 Dakika
Vitamin eksikliği sinir sistemini etkiliyor
Vitamin eksikliği sinir sistemini etkiliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim