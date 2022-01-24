Hastalıklara Karşı Kalkanımız: Güçlü Bir Bağışıklık!

Pandeminin yanı sıra salgın hastalıkların etkilerini de yoğun olarak hissettiğimiz kış günlerinde sağlık sorunları yaşamamak için bağışıklığımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Güçlü bir bağışıklık için beslenmenin önemine dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Merve Ölmez, altın değerinde önerilerde bulunuyor.

Kış aylarında yaşadığımız salgın hastalıklar bağışıklığımızı düşürebilir. Kış aylarında zamanımızın büyük kısmını kapalı alanlarda geçirmemiz, güneş ışığından daha az yararlanmamız enfeksiyonlara yakalanmamızı daha da kolaylaştırır. Kapalı ortamların yanı sıra yoğun stres düzeyi, obezite, uykusuzluk, beslenme gibi birçok faktörün bağışıklığımızı etkilediğini belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dyt. Merve Ölmez, tüm bu olumsuz etkenlere karşı kalkanımızın güçlü bir bağışıklık olduğunun altını çiziyor.

Dyt. Merve Ölmez, güçlü bir bağışıklık için altın kuralları şöyle sıralıyor: