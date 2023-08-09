

Hastanelerde randevu krizi derinleşiyor | MR için 3 ay bekle

Sağlıkta bazı branşlarda aylarca gün alamayan yurttaşlara acil görüntüleme hizmetleri için 90 gün sonrasına randevu verilmeye başladı. Türk doktorlarını uyguladığı yıldırma politikaları yüzünden binlerce sağlık çalışanı AB ülkelerine gitmek zorunda kalırken, vatandaş kamu kurumlarından yeterli hizmet alamıyor. Suriyeli'lere tanınan bitmek tükenmek bilmeyen öncelik ise tepkilere rağmen sürdürülüyor.

Yurttaşların devlet hastanelerinden randevu almalarındaki sorun uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Muayene randevuları en az 15 gün sonraya verilirken hastalıkların teşhisine ve tedaviye verilen yanıtı takip etmek için yapılan görüntüleme tetkikleri için randevular aylar sonraya veriliyor.



Ankara’da kamu hastanesinin genel cerrahi bölümünde tedavi gören bir yurttaşa da 3 ay sonraya MR randevusu verildi. Sağlığa erişemeyen yurttaşın özele yönlendiğinin altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Büyük bir grup, TÜİK araştırmalarında da ortaya çıktığı gibi hekime dahi başvuramıyor. MR, tomografi, USG gibi işlemler ayları buluyor. Yurttaş özel görüntüleme merkezlerini tercih edebiliyor” dedi. Yalçınkaya, “Yurttaşın özele gitmesine imkhån yoksa bütçesinden tamamlayıcı sağlık sigortasına kaynak ayırıyor ya da aylarca tedavisinin sonlanmasını bekliyor. Bu da yurttaşın sağlığını tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı.

