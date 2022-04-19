Hava kirliliği işitme kaybı sebebi

İşitme kaybı dünyada 466 milyondan fazla insanı etkiliyor. Yaşlanan nüfus, gürültülü ortam ve birçok organı etkileyen stresin işitme kaybına sebep olabildiğini söyleyen Demant İşitme Sağlığı Grup Şirketleri Eğitim Müdürü, Odyoloji Doktoru Bahtiyar Çelikgün, “Özellikle mega kentlerde oluşan hava kirliliğini önemli bir çevre sağlığı sorunu olarak tanımlıyoruz. Bu durum strese katkı sağladığı için bireylerin işitme sağlığını da riske atabiliyor. Toplumda işitme kaybını etkili bir şekilde önlemek için çevresel hava kirliliğine maruz kalmayı azaltacak çalışmalar önemli” açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ ne göre küresel olarak nüfusun yüzde 91’i hala önerilen hava kalitesi yönergelerinin karşılanmadığı yerlerde yaşıyor.

Yüksek hava kirliliği olan mega kentlerde hava kirliliğine bağlı çeşitli hastalıkların gözlemlendiğini söyleyen Demant İşitme Sağlığı Grup Şirketleri Eğitim Müdürü, Odyoloji Doktoru Bahtiyar Çelikgün, “Yapılan çalışmalar havadaki karbon monoksit oranının işitsel eşiği yükselttiğine ve buna bağlı olarak da işitsel duyarlılığın etkilediğine işaret ediyor. Yine bir başka araştırma ise çevredeki hava toz değerine uzun süre maruz kalmanın işitme kaybı için bir risk oluşturabileceğini söylüyor. İşitme kaybının artan oranı ve genel popülasyonda gözlemlenen mevcut hava kirliliği düzeyleri göz önüne alındığında, toplumdaki işitme kaybını etkili bir şekilde önlemek veya geciktirmek için çevresel hava kirliliğine maruz kalmayı azaltmaya yönelik çabalar önem kazanıyor” dedi.

İşitme kaybı riskini azaltacak öneriler

İşitme kaybı riskini azaltmak için önerilerde bulunan Demant İşitme Sağlığı Grup Şirketleri Eğitim Müdürü, Odyoloji Doktoru Bahtiyar Çelikgün, “Yüksek sesli ortamlardan kaçınmak, uzun süre kulaklık kullanmamak, kulak hastalıkları söz konusu olduğunda hızlıca bir Kulak Burun Boğaz hekimine görünmek, kulağa kulak temizleme çöpleri ile müdahale etmemek gibi önlemler alınabilir. Bunlar işitme kaybını engellese de hava kirliliği gibi yalnızca işitme sorununu değil, pek çok sağlık sorununa yol açabilecek ve bireysel kontrolü pek mümkün olmayan konularda da toplumsal önlemler alınmalı” açıklamasında bulundu.