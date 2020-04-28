Hayatını kaybeden sağlık çalışanları için ilk şehitlik başvurusu

AHEF, görevi başında katledilen aile hekimleri için şehitlik başvurusu yaptı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru ile Korona Virüs salgınında görevi başında canla başla mücadele verirken hastalığa yakalanarak hayatını kaybeden Aile Hekimi arkadaşları için “şehitlik” unvanı verilmesi talebinde bulundu.

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, “İstanbul ili Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı ile Mersin Silifke ilçesi Aile Hekimi Dr. Erdinç Şahin Korona Virüs (COVİD-19) nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Salgınla en ön safta mücadele eden ve hayatını riske atarak sağlık hizmeti sunmaya çalışan hekimlerimiz Dr. Yavuz Kalaycı ile Dr. Erdinç Şahin kutsal bir ülkü uğrunda ve görevlerini ifa ederken maruz kaldıkları bu hastalıkla canla başla mücadele ediyordu. Hakları kesinlikle şehitlik mertebesidir” dedi.

Dr. Özlem Sezen bu konuyla ilgili kanun maddelerine de değindi. “Hekimlerimizin, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereğince sağlık hizmeti sunması sebebiyle ve mezkûr Yasanın 3/6 maddesi “Sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanların, daha önce bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkileri aynı şekilde devam ettirilir. Ancak, her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları bu fıkrada belirtilen ücretlerden kesilerek ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır. Bunlar önceki durumları çerçevesinde tedavi yardımlarından yararlanmaya devam ederler” hükmüne istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Sosyal Haklar ve Yardımlar başlıklı VI. kısmındaki 188’inci maddesinde yer alan “Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalık hallerinde gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır” hükmü göz önüne alınarak yakınlarının sosyal sigorta hak imkânlarından yararlanacağına ilişkin inancımız tamdır.”

Sezen, ayrıca hayatını kaybeden hekimlerin görevleri nedeniyle, kamu görevlilerini kapsamına alan ve vazifenin etkisiyle meydana gelen bedensel zararlara karşı maluliyet riskinin giderilmesini amaçlayan “vazife malulü” olarak kabulü ve geride bıraktığı hak sahiplerinin malullük yardımlarından faydalanabilmesi için de başvuru yapacaklarını söyledi.

“Bununla beraber kutsal bir ülkü ve inanç uğruna canını feda eden hekimlerimizin kendilerine tanınan sosyal güvenlik haklarına ilave olarak şehitlik mertebesine alınmaları gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim Sayın Bakanımız da salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına şehitlik unvanı verilmesine sıcak baktığını belirtmektedir. Arz edilen nedenlerle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde müstakil bir genel müdürlük olan “Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne” hekimlerimizin şehit olarak kabulü yönünde tarafımızdan başvuru yapılmakla birlikte, Sayın Bakanlığımız tarafından da vefat eden hekimlerimizin hatıralarının yaşatılması, daha çok hekimimizin yakınlarının kullanacağı bu menfaatten faydalanılması için onay verilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile de koordine edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.”