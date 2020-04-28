Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Hayatını kaybeden sağlık çalışanları için ilk şehitlik başvurusu

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), COVID 19 nedeniyle yaşamını yitiren Aile Hekimleri için “şehitlik” unvanı verilmesi talep ediyor.

28 Nisan 2020 Salı 10:20
Hayatını kaybeden sağlık çalışanları için ilk şehitlik başvurusu

AHEF, görevi başında katledilen aile hekimleri için şehitlik başvurusu yaptı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru ile Korona Virüs salgınında görevi başında canla başla mücadele verirken hastalığa yakalanarak hayatını kaybeden Aile Hekimi arkadaşları için “şehitlik” unvanı verilmesi talebinde bulundu.

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, “İstanbul ili Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı ile Mersin Silifke ilçesi Aile Hekimi Dr. Erdinç Şahin Korona Virüs (COVİD-19) nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Salgınla en ön safta mücadele eden ve hayatını riske atarak sağlık hizmeti sunmaya çalışan hekimlerimiz Dr. Yavuz Kalaycı ile Dr. Erdinç Şahin kutsal bir ülkü uğrunda ve görevlerini ifa ederken maruz kaldıkları bu hastalıkla canla başla mücadele ediyordu. Hakları kesinlikle şehitlik mertebesidir” dedi.

Dr. Özlem Sezen bu konuyla ilgili kanun maddelerine de değindi. “Hekimlerimizin, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereğince sağlık hizmeti sunması sebebiyle ve mezkûr Yasanın 3/6 maddesi “Sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanların, daha önce bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkileri aynı şekilde devam ettirilir. Ancak, her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları bu fıkrada belirtilen ücretlerden kesilerek ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır. Bunlar önceki durumları çerçevesinde tedavi yardımlarından yararlanmaya devam ederler” hükmüne istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Sosyal Haklar ve Yardımlar başlıklı VI. kısmındaki 188’inci maddesinde yer alan “Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalık hallerinde gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır” hükmü göz önüne alınarak yakınlarının sosyal sigorta hak imkânlarından yararlanacağına ilişkin inancımız tamdır.”

Sezen, ayrıca hayatını kaybeden hekimlerin görevleri nedeniyle, kamu görevlilerini kapsamına alan ve vazifenin etkisiyle meydana gelen bedensel zararlara karşı maluliyet riskinin giderilmesini amaçlayan “vazife malulü” olarak kabulü ve geride bıraktığı hak sahiplerinin malullük yardımlarından faydalanabilmesi için de başvuru yapacaklarını söyledi.

“Bununla beraber kutsal bir ülkü ve inanç uğruna canını feda eden hekimlerimizin kendilerine tanınan sosyal güvenlik haklarına ilave olarak şehitlik mertebesine alınmaları gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim Sayın Bakanımız da salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına şehitlik unvanı verilmesine sıcak baktığını belirtmektedir. Arz edilen nedenlerle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde müstakil bir genel müdürlük olan “Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne” hekimlerimizin şehit olarak kabulü yönünde tarafımızdan başvuru yapılmakla birlikte, Sayın Bakanlığımız tarafından da vefat eden hekimlerimizin hatıralarının yaşatılması, daha çok hekimimizin yakınlarının kullanacağı bu menfaatten faydalanılması için onay verilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile de koordine edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.”

Sağlıklı çocuklar sağlıklı yarınlar için haydı aşıya!
Sağlıklı çocuklar sağlıklı yarınlar için haydı aşıya!
AHEF 15 yıldır 'Aşı'nın önemine dikkat çekiyor
AHEF 15 yıldır 'Aşı'nın önemine dikkat çekiyor
AHEF, Mustafa Işıklı için hukuk mücadelesi başlattı
AHEF, Mustafa Işıklı için hukuk mücadelesi başlattı
AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru
AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru
Aile Hekimleri'nden Sağlık Bakanı'na açık mektup...
Aile Hekimleri'nden Sağlık Bakanı'na açık mektup...
Aile hekimleri Ankara'da toplandı | Sağlık çalışanlarına saldırılar artık dursun
Aile hekimleri Ankara'da toplandı | Sağlık çalışanlarına saldırılar artık dursun
Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu Koronavirüs'ü anlatıyor
Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu Koronavirüs'ü anlatıyor
AHEF'den büyüklere aşı çağrısı
AHEF'den büyüklere aşı çağrısı
Anahtar Kelimeler:
şehit Sağlık çalışanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
COVID-19: Kanser hastaları ne yapsın?
COVID-19: Kanser hastaları ne yapsın?
Sağlıklı çocuklar sağlıklı yarınlar için haydı aşıya!
Sağlıklı çocuklar sağlıklı yarınlar için haydı aşıya!
Pandemi Sonrası Yeni Bir Dünya Bizi Bekliyor
Pandemi Sonrası Yeni Bir Dünya Bizi Bekliyor
Çocuklar için rol model olduğunuzu unutmayın
Çocuklar için rol model olduğunuzu unutmayın
Evde kal ama evde sakatlanma
Evde kal ama evde sakatlanma
AHEF 15 yıldır 'Aşı'nın önemine dikkat çekiyor
AHEF 15 yıldır 'Aşı'nın önemine dikkat çekiyor
Bağışıklığınızı güçlü tutun | Bağışıklığınızın zayıflığını gösteren belirtiler
Bağışıklığınızı güçlü tutun | Bağışıklığınızın zayıflığını gösteren belirtiler
Koronavirüs kaygısı idrar sorunlarını artırabilir
Koronavirüs kaygısı idrar sorunlarını artırabilir
Pandemi sürecinde aşılama şimdi daha önemli
Pandemi sürecinde aşılama şimdi daha önemli
Pandemi sırasında Ayurveda ve Yoga'nın 5000 yıllık şifa biliminin önemi
Pandemi sırasında Ayurveda ve Yoga'nın 5000 yıllık şifa biliminin önemi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim