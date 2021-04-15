Hem de nasıl | Hemofili ile lgili doğru bilgi kaynağı

Hem de nasıl | Hemofili ilelgili doğru bilgi kaynağı

Roche İlaç Türkiye’nin, Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Dernekleri Federasyonu’yla iş birliğinde hayata geçirdiği

‘Hem de Nasıl’ projesi birinci yılında hemofili hakkında doğru ve güncel bilgiler sunmaya devam ediyor.

Roche İlaç Türkiye, genetik geçişli nadir bir kan hastalığı olan ve ömür boyu tedavi gerektiren hemofiliyle mücadeleye destek olmak, doğru bilgiyi hasta ve hasta yakınlarına ulaştırmak üzere geçtiğimiz yıl, Dünya Hemofili Günü’nde www.hemdenasil.com isimli web sitesini hayata geçirdi. Hemofili Topluluğu’nun 1989 yılında, Dünya Hemofili Derneği’nin (WFH) kurucusu Frank Schnabel’in doğum günü onuruna ilk kez 17 Nisan’da bir araya gelmesinin ardından kutlanmaya başlanan Dünya Hemofili günüyle, hemofili ve diğer kalıtsal kanama bozuklukları hakkında farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır.

Dünyada 400 binden ’den fazla, ülkemizde ise yaklaşık 6 bin kişinin hemofilik olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’nin hemofili alanında en önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Dernekleri Federasyonu iş birliği ile geliştirilen Hem de Nasıl projesi, hemofilinin bireyler için bir engel değil, yol arkadaşlığı olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Hemdenasil.com web sitesi, Instagram ve Facebook (Hem_de_Nasil) hesapları, hemofilili bireylerin hayatlarını kolaylaştırarak istedikleri gibi sürdürebilmelerini sağlayacak doğru ve güncel bilgileri bir arada sunuyor. Siteyi ziyaret edenler uzmanlar tarafından hazırlanan içerikler sayesinde, hemofilik bireyin çocukluk döneminde ailelerin dikkat etmesi gereken konulardan, okul ve spor hayatına ya da bir erişkinin iş ve aile yaşamına kadar birçok farklı konuda merak edilen soruların yanıtlarını bu alanın uzmanlarından öğrenebiliyor.

Hemdenasil.com web sitesi Hemofili hastaları ve yakınları için sürekli güncelleniyor

Hemofili hastaları ile yakınlarına hemofili ile ilgili en kapsamlı bilgiler sunmayı amaçlayan hemdenasil.com, hayata geçtiği günden bu yana yeni içeriklerle de güncellenmeye devam ediyor. Web sitesi bu kapsamda geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi hakkında da önemli bilgiler veriyor. Böylece, hemofili hastalarının merak ettiği “Pandemi şartlarında hastaneye gitmeli miyim? Hemofilili bir birey olarak COVID-19’dan korunmak için neler yapmalıyım?” gibi gündemdeki sorulara da önemli bir kaynak oluyor.

Hemdenasil.com platformu, hemofili hastalarına hastaneye gitmeden önce hekimleriyle iletişime geçmelerini ve hekimlerin yönlendirmelerine göre hareket etmelerini öneriyor.1

1 - Covid-19 And Bleeding Disorders: Frequently Asked Questions- Haemophilia Federation of America https://www.hemophiliafed.org/news-stories/2020/03/covid-19-and-bleeding-disorders-frequently-asked-questions/ (Erişim Tarihi:20.06.2020)

Roche Hakkında

İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında yer almaktadır. Her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi, İlaç ve Diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche’u, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında lider haline getirmiştir.

Roche; onkoloji, hematoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve nöroloji konularında tam anlamıyla farklılaşmış ilaçlara sahip, dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında da dünya lideri olup, diyabet yönetiminde öncüdür.

1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, tanı ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şirket ayrıca, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryallerin ve kanser ilaçlarının da yer aldığı 30’dan fazla ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) 12 yıl arka arkaya İlaç Endüstrisinde en sürdürülebilir şirketlerden biri olarak seçilmiştir.

Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2020 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede 100 binden fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir. 2020 yılında Ar-Ge çalışmalarına 12.2 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un toplam satışı 58.3 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugai Pharmaceutical şirketinin de çoğunluk hissesine sahiptir. Ayrıntılı bilgi için www.roche.com adresini ziyaret ediniz.

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